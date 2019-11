Cotto e Mangiato, ricetta 19 Novembre: Trota in Saor

Tessa Gelisio non si smentisce mai. Ed anche oggi ha proposto una ricetta goduriosa. Si tratta della trota in saor.

La ricetta della trota in saor

Per quanto concerne gli ingredienti della trota in saor, essi sono:

1 kg cipolle

1 cucchiaio di aceto bianco

30 GR uva secca

400 GR di trota

Farina q.b.

30 GR di pinoli

Preparazione

Affettare le cipolle in maniera grossolana. Metterle in una pentola e lasciare cuocere con aceto, acqua e sale per circa 1 ora. Nel frattempo in un altro pentolino con acqua tiepida mettere l’uvetta a bagno.

Da parte tagliare a cubetti, dopo aver pulito da pelle e lisca, la trota infarinarla e friggerla in olio (meglio se di arachidi) abbondante. A questo punto aggiungere l’uvetta al composto di cipolle, per completare poi con i pinoli.

Adagiare la trota nel piatto da portata e coprirla con il composto di cipolle, cotte ovviamente alla saor.