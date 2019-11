Miss Hitler 2019 attacca Matteo Salvini: “Questa m***a paragonata al Duce?”

Non solo Liliana Segre nel mirino dei neo nazisti ci finisce anche Matteo Salvini, reo di aver indossato la Kippah e di avere posizioni pro Israele.

Visto l’emergere di post e episodi razzisti e antisemiti, la senatrice a vita Liliana Segre (sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti) ha proposto la creazione di una commissione che si occupi di segnalare simili episodi. Ne è nata una dura polemica politica e culturale che è sfociata sui social con la solita ondata di odio, a dimostrazione che il controllo di simili sentimenti non può che essere una nota positiva. Ma se la senatrice è bersagliata già da settimane da post contenenti insulti e minacce, scopriamo che nel mirino dei neo nazisti c’è finito anche Matteo Salvini.

A portarci all’interno di questo mondo di hating nei confronti dell’ex ministro dell’Interno è il quotidiano online ‘Open’. In un recente articolo infatti si parla dei post antisemiti e antisionisti di tale Federica Rizzi. La ragazza è conosciuta in rete per essere la vincitrice del concorso ‘Miss Hitler 2019’, nato sul social ‘VK’ nel 2014 e portato alla luce da un servizio di ‘Vice’.

Miss Hitler contro la Segre e Salvini

Già da tempo si sa che Miss Hitler è una nostalgica del nazifascismo, quest’estate ha partecipato ad un corteo neo nazista a Lisbona, ma fino ad ora non era emersa la sua ossessione contro gli ebrei. La ragazza infatti scrive frasi in favore del genocidio e si augura che tutti gli appartenenti alla fede ebraica scompaiano dalla faccia della terra. In un post a commento di una foto della Segre e della Boldrini ad esempio scrive: “Eccole qua le due ebree basta***”, quindi aggiunge: “Non sono mai stati accesi purtroppo se no non ci trovavamo in queste condizioni !! Ma servirà capire gli errori del passato per non ripeterli in futuro…..questi subumani (tutti gli ebrei) vanno fatti sparire dalla faccia della terra ! Con i forni ci vorrebbe troppo tempo…”.

Per quanto riguarda Salvini, come tutti i neo nazisti, lo reputa un traditore della patria per aver espresso in più occasioni una posizione pro Israele. A commento di una foto che ritrae il leader leghista con in testa la Kippah, Miss Hitler 2019 (come il titolo ricevuto impone) sciorina un altro esempio di intolleranza razziale: “La capitana ahahaha E questa merda lo hanno paragonato al Duce? Vergognatevi leghisti fate schifo”.