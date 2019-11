Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 novembre 2019: il Toro sta per vivere un atto di forza

Martedì 19 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La giornata di oggi, per l’Ariete, è favorevole. C’è tanta energia ma bisogna spenderla bene, perché insistere su progetti fallimentari cambiando qualche virgola qui e là può essere un problema. Oltretutto va detto che da dicembre potresti non avere gli appoggi di prima, quindi arrivano i pianeti dissonanti Giove, Saturno, ce fanno pensare a questo senso di precarietà a cui ho fatto cenno diverse volte . Mi dispiace, diciamo così, ripetere la questione, però in effetti c’è questa fase di stallo che molti sentiranno e quindi, a volte, si iniziano progetti come fossero per sempre e poi dopo qualche settimana bisogna rilavorarli, bisogna rivederli, ricambiare strategie. Questo anche in amore può creare qualche piccolo dubbio. Anche nelle coppie più forti, perché magari uno dei due ultimamente ha avuto dei problemi di lavoro e deve cercare di superarli. Ci vuole tanta pazienza, cosa che spesso l’Ariete non ha: vorrebbe tutto subito e concludere anche delle situazioni difficili in poco tempo, ma adesso sappiamo che veramente ogni giorno è una conquista;

Toro. Anche in questo martedì l’umore non proprio al massimo e questo non condiziona le scelte della tua vita, però in amore hai bisogno di gente veramente forte accanto e lo dico in particolare a coloro che hanno al fianco un partner che in questi giorni è un po’ strano. Mai come in questo periodo il Toro chiederà sicurezza perché ha dei grandi progetti in mente. Tutti i Toro, in vista del 2020, hanno in mente di fare delle cose importanti, di cambiare vita. Posso anche immaginare- per quelli che hanno un buon lavoro- che addirittura, messo qualche soldo da parte, adesso ci si voglia godere la vita. Naturalmente è il caso di pochi, però, ecco, chi invece sta cercando un lavoro fisso magari ora è in una situazione in cui fa praticantato e poi avrà molto molto di più. Quindi, insomma, molta positività per questo segno zodiacale, che si appresta a vivere un atto di forza.

Gemelli. Continua questa ondata buona, che sarà più buona da dicembre, e quindi via libera anche alla libertà. Mi metto nei panni di coloro che hanno vissuto grandi tormenti perché hanno avuto a che fare con un capo poco chiaro, perché sono stati messi da parte in maniera immeritata, perché qualche accordo/contratto non è stato giusto, addirittura se c’è stata una questione legale, un’accusa, c’è stato chi ha dovuto difendersi. Ecco, tutte queste situazioni da dicembre iniziano a chiarirsi: questo è molto importante. Interessante l’amore da fine mese. Ancora c’è qualche piccolo tormento. Attenzione se la coppia è lontana, se ci sono delle difficoltà;

Cancro. Il Cancro in questo periodo ha un buon recupero, e quelli che vogliono ritrovare un buon equilibrio non dovranno soffrire troppi. Certo, c’è chi è reduce da attimi di grande stanchezza, polemica: molti dissidi sono stati sollevati proprio da te in prima persona. I segni Cancro e Scorpione spesso hanno un atteggiamento un po’ polemico con gli altri e poi si meravigliano che attorno ci sia un po’ cdi caos. Involontariamente o volontariamente sei stato proprio tu a dire delle cose un po’ particolari. D’altronde è più forte di te. Quando senti di essere nel giusto parli, anche se in maniera talvolta poco diplomatica.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. È tempo di cambiamenti, qualcuno addirittura potrebbe cambiare ruolo mansione nel lavoro , altri invece vivono delle belle novità. In generale, è difficile stare fermi, un po’ perché tu vuoi cose nuove e un po’ perché ti propongono cose nuove o è in scadenza un accordo. Restano problemi oppure incertezze solo se hai un amore lontano o ne hai due in gestione. Forse non sei del tutto soddisfatto di quello che hai. Il vero problema, per il Leone, non è tanto la situazione a livello di idee, di strategie, quanto a livello di soldi perché molte delle cose che hai in mente di fare non si possono fare per questo motivo;

Vergine. Hai un grande cielo. Lo dico veramente ogni giorno e hai un grande senso del reale che ti porta a essere più forte. Adesso sono sicuro che alcuni Vergine mi diranno “Ma io ultimamente ho perso una persona, si è allontanata una persona cara”, “non ho più un rifermento”, ed è per questo che ora devi camminare sulle tue gambe. La realtà è che ora puoi veramente gestire la tua vita in prima persona, e se c’è stata una persona che ti ha messo in una situazione di grande stanchezza, se magari ti sei molto impegnato per qualcuno che ha cercato di bloccarti anche non volendo, ora hai più tempo per te stesso, quindi l’amore può recuperare di più, anzi proprio il fatto di vivere emozioni del cuore in maniera libera può portare qualche Vergine a pensare di sposarsi o convivere, anche dopo una separazione;

Bilancia. Questo è un periodo che mette in luce quelle che sono le carenze di un rapporto sentimentale e allora attenzione se hai due storie nella mente, una ufficiale e una ufficiosa, o magari c’è una persona che non ti convince perché a dicembre o dentro o fuori definitivo. Ricordate quante volte ho ripetuto questa frase? Da anni, e perché per me rappresenta proprio il sì o il no che adesso faticosamente i Bilancia diranno, perché sapete che il segno della Bilancia è il segno del nì, non perché non sia decisa ma perché aspetta sempre l’ultimo minuto prima di dire una cosa: ha paura di ripensarci, ha paura di fare una scelta sbagliata. sei stanco. In questo periodo stai valutando nuove prospettive e, tra l’altro, nell’ambito del lavoro è avvenuto qualcosa di imponderabile oppure di prevedibile ma adesso siamo all’ultimo stadio, quindi i nodi sono arrivati al pettine;

Scorpione. Lo Scorpione, con tutto l’aggravio che c’è stato negli ultimi mesi, è normale che perda le staffe. Magari anche stanco. Dal punto di vista lavorativo gradualmente andiamo verso un futuro di successo, ma c’è qualcuno che deve difendersi da attacchi. La maggior parte dei nati Scorpione stanno vivendo un momento interessante per i sentimenti ma anche un po’ faticoso. Forse sarebbe il caso di vivere alla giornata. Spesso, soprattutto dopo una separazione in amore o un problema, lo Scorpione non trova l’amore o non sta bene in amore perché pensa che ogni persona che incontra debba essere quella definitiva e quindi la mette alla prova. Magari è anche definitiva, è anche positiva, ma sentendosi messa alla prova può vivere qualche ansia; quindi non mettere in ansia quelli che ti circondano e vivi un po’ di più l’amore carpe diem.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Non manca la volontà in un periodo in cui sei pronto ad amare, in cui Venere è ottima, in cui Giove è favorevole, però da dicembre nuove prospettive. Sappiamo che già agli inizi dell’autunno alcuni Sagittario molti, la maggioranza, hanno dovuto accettare una strategia di ripiego, accettare un ruolo che non avrebbero voluto, cambiare sede: insomma, iniziare un percorso di lavoro un po’ faticoso. Sei arrivato a fare delle scelte per non mollare a di importante, quindi hai mediato, hai conservato, ma non sei soddisfatto. Da venerdì 22 il Sole va nel segno e porta anche più passione;

Capricorno. Il Capricorno ha un’ottima giornata ma anche delle priorità. Ricordate quando ho spiegato che questo è il segno zodiacale che di recente ha premuto il tasto reset, ovvero ha iniziato a rivedere la propria vita e anche a tagliare situazioni che non funzionano. Ripartire da zero per un Capricorno non è un gran problema, anche perché quando ci sono le giuste esperienze e capacità si può comunque andare lontano. Attenzione a chi hai al tuo fianco;

Acquario. L’Acquario in questi giorni è molto stanco, fisicamente, perché si sta donando un po’ troppo. Dispute con un ente per una bolletta, una tassa, una multa non dovuta. Quante noie! E pensare che l’Acquario vorrebbe vivere di fantasia e utopie. Purtroppo bisogna mettere i piedi per terra. I single potrebbero fare, però, incontri speciali;

Pesci. Per i Pesci questo è un momento in cui si è un po’ giù di corda, ma bisogna ricordare che dicembre e gennaio sono mesi forti, soprattutto per chi va a caccia di consensi perché ci sono delle vittorie entro i primi mesi del 2020. Dunque, le storie d’amore sono in crescita e lo saranno ancora di più dal 26. Meglio non dire troppo, meglio non dire stop ora perché potresti pentirti di quello che hai detto, a fine mese.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento