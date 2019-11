Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 19 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 19 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 19 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la miniserie “Adriano Olivetti-La forza di un sogno”: la vita del celebre imprenditore italiano, scomparso durante un viaggio in treno in Svizzera. Da lì, si ripercorre la sua storia, da quando è entrato in fabbrica, fino alla realizzazione del primo calcolatore elettronico a transistor. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata de “Il Collegio 4”. In seconda serata, la serie tv “Colpevoli”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Delitto in Formula Uno”.

Su Canale 5 va in onda lo show musicale “Il Volo-10 anni insieme”. A seguire, il programma di approfondimento sulla moda “X Style”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita dalla serie tv “Trial&Error”.

Su La 7 va in onda il programma di approfondimento politico “DiMartedì”. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “007-La morte può attendere”: James Bond è a capo di un’operazione segreta nella Corea del Nord, compromessa (con esiti drammatici) da un’ignota “talpa”. Catturato e trasportato in una prigione militare, 007 viene, però, improvvisamente scarcerato: tutti pensano che, sotto tortura, abbia rivelato i nomi di agenti in incognito, il che provoca la sospensione della sua “licenza di uccidere”. Per riabilitarsi, Bond dovrà rintracciare chi ha tradito.

Staserai in TV, la programmazione di martedì 19 novembre 2019

Rai 1

21:20 Adriano Olivetti-La forza di un sogno

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Il Collegio

23:30 Colpevoli

Rai 3

21:20 #cartabianca

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Fuori dal coro

23:30 Delitto in Formula Uno (film)

Canale 5

21:20 Il Volo-10 anni insieme

23:40 X Style

Italia 1

21:20 Le Iene Show

01:00 Trial&Error

La 7

21:20 DiMartedì

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi