Uomini e Donne, oggi: Riccardo va via, Ida gli corre dietro e scoppia a piangere – VIDEO

Oggi va in onda il Trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano ha paura che Riccardo Guarnieri non sia più attratto da lei e scoppia a piangere

Va in onda oggi una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne dove vedremo la restante parte del confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La dama in lacrime pensa che Riccardo non sia più attratto da lei. Tina Cipollari attacca il cavaliere, pensa che qualcosa non vada dal momento che non riesce ancora a lasciarsi andare con Ida.

L’opinionista è convinta che i due si vogliono molto bene, ma non funzionano come coppia. Maria De Filippi consiglia a Ida e Riccardo di ascoltarsi a vicenda, alla fine il cavaliere lascia lo studio ma Ida gli corre dietro.

Dietro le quinte la Platano scoppia a piangere in modo disperato per la situazione che si è creata con Riccardo.

Sara Fonte