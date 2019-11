Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria, lite furiosa a Live-Non è la d’Urso: il motivo – VIDEO

Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria hanno litigato animatamente ieri a Live-Non è la d’Urso, ecco cosa è successo tra loro

È scoppiata un’accesa lite tra Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi ieri a Live-Non è la d’Urso.

Il noto critico d’arte ha svelato di avere visto Vladimir in passato mentre si prostituiva per strada, lei ha negato più volte ma lui continuava a ripetere di essere sicuro di averla vista, ha anche precisato che lei stessa ha parlato di prostituzione in un’intervista rilasciata in passato.

Luxuria, visibilmente infastidita, nel corso della puntata è sbottata dicendo: “Una persona come me deve avere il diritto di camminare per strada e non essere scambiata per una prostituta!” Sgarbi ha però risposto: “Non scambiata, tu eri una prostituta! L’hai dichiarato tu, non negare la realtà!”

Sgarbi dopo aver discusso con l’ex parlamentare l’ha accusata di provare vergogna per il suo passato ed è per questo che nega, ha infatti concluso dicendo: “Ti vergogni del passato, di quello che sei stato? Non eri un uomo? Vabbè… Sei una donna, non hai il c***o e sei una santa. Dai, ho visto un’altra! Non eri tu, non ti conosco!”

Sara Fonte