Anziano signore tradito dalla giovane moglie con un altro anziano: è successo in un reality

Un amore a 53 anni di distanza quello tra Milijana Bozic (21 anni) e il marito, che di anni ne ha 74. Ebbene, l’uomo ha scoperto la donna in tenera compagnia di un altro uomo, che è sì più giovane di lui ma sempre più adulto di lei. Ed è successo in un reality

Quando Milojko Bozic (74 anni) ha sposato Milijana, una giovane donna che di anni ne aveva 21 (53 anni in meno rispetto a lui), ha probabilmente messo in conto che prima o poi la ragazza avrebbe potuto trovare un amore più vicino alla sua età e al suo modo di vivere o che lo avesse sposato solo per denaro. O forse non ci ha pensato e ha cercato di godersi il più a lungo possibile questa nuova emozione arrivata a un’età in cui l’amore è più difficile da riagguantare. Non lo sapremo mai. Quel che è certo è che sappiamo che questo matrimonio è finito e a sancirlo è stata la richiesta di divorzio che Milojko Bozic ha avanzato dopo aver sorpreso la moglie in tenera compagnia: non di un ragazzo suo coetaneo, come ci si sarebbe aspettato per “associazione di idee” o ragionando per stereotipi, ma di un uomo che pur essendo più giovane rispetto al marito ha circa una quarantina d’anni in più della ragazza (parliamo di un 60enne). Ma, come scopriremo ora, questa vicenda non si limita al “semplice” tradimento.

Pensionato 74enne scopre il tradimento della moglie durante un reality, la sorpresa del tradimento con un uomo di 60 anni

Il Daily Star ha dato notizia di un singolare triangolo amoroso che si è svolto tra due pensionati, un uomo di 74 anni e un altro di 60, e una giovane donna di 21 anni. La ragazza in questione è la moglie del 74enne Milojko Bozic, e lo sarà ancora per poco perché il marito ha ufficialmente chiesto il divorzio. Che cos’è accaduto tra i due? Un bel giorno Milojko ha trovato la moglie Milijana in compagnia di un uomo di 60 anni di nome Nemanja Stamatovic Zabac. I due erano nella casa della coppia ed erano intenti a baciarsi e a fare la doccia insieme quando il marito li ha sorpresi in flagranza di tradimento. E tutto questo è stato trasmesso in televisione: Milojko e la moglie hanno partecipato a un reality show dedicato alle coppie.

Pensionato 74enne scopre il tradimento della moglie durante un reality, la lite in tv e un malore per il pensionato

La cosa che rende questo tradimento degno di nota (del resto, molti altri ne avvengono nel mondo a ogni ora del giorno e ovviamente non se ne parla) è il fatto che il dramma sentimentale di sia consumato all’interno di un reality tv serbo dedicato alle copie che si chiama “Parovi” (che tradotto in inglese si rende, appunto, con il termine “coppie”).

La coppia, che si è sposata soltanto due mesi fa e cioè nel settembre di quest’anno, ha affrontato una feroce litigata che è stata trasmessa in televisione. In seguito al violento diverbio il 74enne è stato portato via a causa di un malore che l’ha colpito e ha poi deciso di divorziare. Nemanja Stamatovic Zabac, almeno a stando a quanto riferisce il Daily Star, potrebbe davvero essere il terzo che godrà tra i due litiganti perché sarebbe pronto a reclamare per sé 50mila sterline: questo qualora la giovane donna ottenesse metà del denaro del marito dalla causa di divorzio.

Maria Mento