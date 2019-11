Cotto e Mangiato, ricetta 20 Novembre: risotto trota uova di pesce e prosecco

Cosa ci riserva la rubrica di Cotto e Mangiato in questo mercoledì? La ricetta di oggi è molto saporita: si tratta del risotto trota uova di pesce e prosecco.

La ricetta del risotto trota uova di pesce e prosecco

Gli ingredienti sono:

180 GR di riso carnaroli

150 ml di prosecco

150 GR di filetto di trota

50 GR di uova di pesce

Formaggio grattugiato in abbondanza

Preparazione

Iniziamo con il tostare il riso. Quando la tostatura è pronta sfumare prima con un goccio di prosecco (non tutto) e poi allungare con l’acqua. Per questo risotto niente brodo per non coprire il sapore del pesce.

Intanto pulirsi filetti di trota e metterli a grigliare. Quando saranno pronti prenderli e tagliarli a pezzetti per poi aggiungerli al riso. Quando la cottura sarà quasi ultimata finire di sfumare con il prosecco restante.

Una volta spento sotto la pentola, aggiungere abbondante formaggio grattugiato e mantecare. Infine, dopo aver impiattato mettere qualche uova di pesce per guarnizione.