Ezio Greggio rifiuta la cittadinanza onoraria di Biella: le parole del conduttore – VIDEO

Ecco perché Ezio Greggio ha deciso di rifiutare la cittadinanza onoraria di Biella

Il sindaco Claudio Corradino sostiene che la senatrice Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto, non ha fatto nulla per Biella e per il Biellese ed è per questo che non le ha conferito la cittadinanza a vita, motivo per cui nemmeno Ezio Greggio ha voluto accettare la cittadinanza onoraria del comune di Biella.

Queste le parole del conduttore: “Il mio rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza.”

Greggio ci ha tenuto a precisare che la sua decisione non è una scelta contro nessuno ma a favore di qualcuno. Ha poi spiegato di aver fatto questa scelta anche per il rispetto e la coerenza dei suoi valori, della storia della sua famiglia e del padre che ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento.

Sara Fonte

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ: Dopo essere stata negata alla Segre, Ezio Greggio rifiuta la cittadinanza onoraria di Biella: “Per rispetto ai miei valori”