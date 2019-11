Francesco Chiofalo criticato e attaccato sui social: il personal trainer chiede scusa – VIDEO

Dopo aver postato la parodia di chi soffre di attacchi di panico Francesco Chiofalo è stato attaccato e criticato, su Instagram ha chiesto scusa a tutti

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Francesco Chiofalo, l’ex protagonista di Temptation Island è finito al centro di molte critiche e polemiche negli ultimi giorni a causa di una parodia di chi soffre ti attacchi di panico.

Chiofalo dopo aver postato il video lo ha subito rimosso, ma aveva già fatto il giro del web. In molti lo hanno attaccato e accusato di aver preso in giro chi soffre a causa degli attacchi di panico.

Il personal trainer poche ore fa si è scusato su Instagram per il video, ai suoi fan ha spiegato che essendo molto autoironico la sua voleva essere solo una parodia di se stesso, non voleva prendere in giro nessuno. È dispiaciuto che la gente non abbia capito che la presa in giro era solo verso se stesso, perché anche lui soffre di attacchi di panico, si è detto poi pentito di aver postato il video e ha chiesto ancora una volta scusa.

Sara Fonte