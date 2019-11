Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 novembre 2019: il Gemelli deve dimenticare i gravi fastidi vissuti in amore

Mercoledì 20 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Se devi parlare d’amore, o comunque riavvicinarti a una persona, agisci entro il 26. Si parlerà molto di lavoro in questo periodo, però in maniera anche polemica perché, d’accordo, tu sei una persona molto testarda , molto forte nei tuoi atteggiamenti, ma conviene lottare contro i mulini a vento? Io lo chiedo soprattutto a coloro che ora possono contare su una protezione in meno, che a dicembre e ancor più a gennaio avranno dei pianeti di sfida, e allora conviene tentare l’impossibile? Secondo me, in questi giorni è molto più facile e opportuno cercare di risolvere delle situazioni, magari anche chiuderle se non funzionano. È chiaro che questo senso di precarietà porta sempre tensione e questo vale anche per l’amore;

Toro. Il Toro in questo periodo ha bisogno di una carica di energia che arriverà, anche perché io già sto guardando le stelle di gennaio 2020. Sarà un anno importantissimo, lo ribadir qui a LatteMiele, l’ho scritto, lo dico adesso: ci sono delle tensioni che si risolveranno, ma soprattutto chi ha avuto problemi personali, di casa, compatibilmente con la propria posizione sociale, con la propria età, potrà risolvere. Poi questo Urano che da temo è nel segno porta a svolte radicali, tanto che i Toro son diventati rivoluzionari da conservatori che erano. In amore novità;

Gemelli. Piano piano si vince una sfida, lo dico anche a chi ha vissuto una grave crisi economica o magari ha avuto un problema legale perché già a dicembre ci sono delle novità. Magari arriva quella certa liberatoria che è stata già annunciata a novembre ma che poi, nei fatti, si presenta a dicembre. Sì, perché c’è un tempo per risollevarsi dalle crisi e un tempo per riflettere su ciò che è stato. In amore ancora la pausa di riflessione non è stata superata e anche le coppie più forti evidentemente, pur volendosi bene, hanno dovuto affrontare personalmente o in coppia dei gravi fastidi, che andrebbero dimenticati;

Cancro. Il Cancro ha una giornata così così. Tra l’altro, chi da tempo fa una cosa che non ama o ha iniziato una poco una mansione o un ruolo nuovo dall’anno scorso, per esempio, è molto affaticato. La Fatica importante, nel senso che non si può mettere tanta concentrazione in un lavoro, se si è stanchi. Dunque si risente, in questo periodo di un forte stress che può avere un esito più o meno felice a seconda delle tua temperanza, della tua costanza. Chiaro che chi è un po’ più agitato in questi giorni deve stare attento anche in amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone attenzione ai soldi. Cambiamenti di lavoro in vista, forzati o in qualche modo scelti perché c’è chi veramente intraprende una nuova strada e chi deve dire stop a un percorso che ormai non è più redditizio. Questo vale per le persone che hanno un lavoro da dipendente ma anche per chi ha un’attività in proprio perché deve stare attento anche a sobbalzi di tipo economico. Per quanto riguarda l’amore, invece, il cielo è libero e possiamo parlare di giornate di recupero. Anzi, proprio tu hai voglia di dare qualcosa in più;

Vergine. Non dico che tutti abbiamo avuto problemi, però le ultime tre settimane sono state un po’ particolari. Addirittura c’è stato chi ha dovuto perdere o rimettere in discussione un discorso familiare. Posso pensare che una persona si sia allontanata dalla tua vita. quelli che nel corso delle ultime due settimane hanno vissuto un allontanamento, ora devono dimenticare i tristi trascorsi e pensare comunque a questo 2020 di grande forza che spiega- appunto- che ogni chiusura presuppone una grande apertura. È un oroscopo di forza anche per le relazioni che a novembre non sono state molto vivacizzate, diciamo così, ma che a dicembre recupereranno terreno;

Bilancia. La Bilancia ogni tanto si ferma a pensare se stia facendo la vita che desidera e con questo Saturno dissonante è normale che anche nell’ambito del lavoro persino chi ha successo sia un po’ agitato perché pensa che è tutta farina del suo sacco, che altri magari si stanno appoggiando senza dare molto. Tu sei una persona molto generosa, però ci sono dei momenti in cui hai bisogno di conforto. In amore prudenza solo se ci sono delle frasi non dette, se ci sono state delle lontananze, perché dicembre metterà in crisi le coppie che ora non sono chiare e limpide;

Scorpione. Questa è una giornata di lento recupero, poi avremo un weekend importante. Se devo essere sincero, il vero problema di questo periodo è il lavoro, il denaro, nel senso che tu hai dei progetti che non si sono realizzati immediatamente e poi nell’ambito proprio della professione con un capo, con una persona che vuole farti fare delle cose che tu non desideri fare può esserci un po’ di astio, e lo Scorpione digerisce male i problemi di lavoro e a volte sta male proprio perché non riesce a liberarsi. Cerca di liberare la mente da qualche tensione, così potrai programmare anche una situazione migliore per i sentimenti. Una piccola gita ci starebbe bene;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Si potrebbe decidere di chiudere qualcosa che non ti piace, trasferirsi. Dipende dall’età, perché poi lo sappiamo che il Sagittario un avventuriero e un avventuroso e quindi più si è giovani e più si ha voglia di giocare la carta del destino. Mentre chi è più grande deve semplicemente ritrovare un po’ di libertà, magari anche spazi per coltivare un hobby che era stato messo da parte. Non tutti ,ma molti Sagittario amano lo sport, amano camminare, passeggiare, andare in bicicletta, insomma se è possibile (col tempo che è un po’ bislacco forse sarà un po’ complicato) cerca di stare all’aria aperta e se proprio non ti muovi tu fai muovere chi sta accanto a te. Opportunità;

Capricorno. Questo cielo dice ce devi ripartire da zero. Lo sai bene perché è probabile che negli ultimi due anni ci siano state delle trasformazioni che mai avresti immaginato e che ti stanno portando sul nuovo percorso di vita. Chiudere con il passato non è complicato, anche se il Capricorno tende sempre a conservare. Anche nella vita di tutti i giorni, non sono pochi i Capricorno, per esempio, che conservano gli oggetti appartenuti alla famiglia, che sono un po’ antiquari. Ecco, non bisogna essere antiquari dei sentimenti, soprattutto se non valgono più. Hai bisogno di investire su nuove risorse nel lavoro;

Acquario. In questa giornata per l’Acquario c’è meno fatica rispetto a ieri, ma c’è un certo senso di smarrimento che andrebbe superato. Stai pensando a tutto in questi giorni? Rischi qualche disattenzione, e poi c’è questo tema ricorrente: il desiderio di cambiare vita, di cambiare anche stile di vita e soprattutto luoghi in cui non ti trovi più. Prudenza nelle situazioni in cui, invece, c’è bisogno di attenzione. Viaggi, spostamenti: è un momento in cui non riesci a stare fermo (anche con la mente). In amore attenzione a non pretendere l’impossibile;

Pesci. Altra giornata un po’ pensierosa, per attenzione: questi pensieri, poi, produrranno qualcosa di buono. C’è ancora questo Giove che porta attacchi, ama da dicembre soluzioni, quindi per chi è stato attaccato, per chi deve risolvere un problema burocratico o legale, molte cose si risolveranno. Attento a non frequentare persone un po’ strane o psicologicamente deboli perché in questo periodo hai bisogno di qualcuno che sia non dico più forte di te ma una sorte di guida. Sui dubbi di lavoro avremo presto delle risposte perché, come ho scritto nel mio libro, da dicembre si apre una nuova stagione e poi, appunto, dal 2020 chi vuole ricevere consensi e successi- se ci sa fare- potrà raccogliere al volo delle occasioni importanti. Dunque, periodo di crescita e periodo anche di opportunità in arrivo. Persino in amore dal 2 dicembre si cambia passo. Se una storia non va prima di buttarla per aria aspetta. Nuovi incontri positivi e favorevoli;

Maria Mento