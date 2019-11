Fuma per 30 anni, polmoni completamente neri. Il video pubblicato dai medici

I polmoni di un fumatore che ha consumato un pacchetto di sigarette al giorno per 30 anni erano completamente neri.

Dopo un’operazione di espianto eseguita sul fumatore, morto a soli 52 anni a causa di malattie polmonari, sono stati gli stessi medici a pubblicare sul web le immagini dei suoi polmoni. Invece del classico colore rosa, gli organi avevano una colorazione molto simile a quella del carbone e si presentavano estremamente infiammati.

Il paziente si era registrato come donatore di organi, ma a causa della sua dipendenza dal fumo è stato impossibile usare i suoi polmoni. Il dottor Chen ha caricato il filmato dall’ospedale del Wuxi People a Jiangsu, in Cina, con l’hashtag “jieyan”, che significa “smettere di fumare”: lo riporta il quotidiano “Metro”.

Oltre una persona su 4 in Cina è fumatore

“Molti fumatori in questo paese hanno i polmoni che assomigliano molto a quelli di questo paziente – ha detto il medico – Il nostro team ha deciso di rifiutare questi polmoni per il trapianto. Guarda questi polmoni: hai ancora il coraggio di fumare?”.

Si ritiene che oltre un quarto delle persone in Cina siano fumatori. Il dottor Chen ha aggiunto: “Il paziente non si è sottoposto ad una TAC prima della sua morte. Dopo essere stato dichiarato morto, si è proceduto alla donazione dei suoi polmoni. I test dell’indice di ossigenazione iniziale andavano bene, ma quando abbiamo prelevato gli organi ci siamo resi conto che non saremmo stati in grado di usarli”.