Romina Carrisi attaccata sui social: Romina Power la difende dalle critiche – VIDEO

Romina Carrisi attaccata e criticata dopo aver postato la foto di lei sulla tomba del nonno, su Instagram la madre la difende dalle critiche

Romina Carrisi al momento si trova a Ney York e ha colto l’occasione per andare a trovare il nonno Tyrone Power, la sua tomba si trova all’Hollywood Forever Cemetery. La figlia di Albano Carrisi e Romina Power ha immortalato il momento con uno scatto che ha postato su Instagram.

Nella foto si vede lei seduta sulla tomba del nonno, mentre tiene un fiore tra le mani. In molti l’hanno criticata sui social, accusandola di non avere rispetto e buon senso. A difenderla ci ha pensato la madre: “Ma come siete cattive! La tomba di mio padre è una panchina. Non ci si siede solo lei. Ma anche molti estranei che lo hanno amato.”

Romina Power ha aggiunto: “Ogni occasione è buona per sputare fiele sui miei figli. Per favore, smettetela”.

Sara Fonte