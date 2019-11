Sinisa Mihajlovic dimesso dall’ospedale: torna a casa con la moglie Arianna – VIDEO

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi ed è tornato a casa insieme alla moglie Arianna, la donna ha postato alcune loro foto davanti all’ospedale

Oggi 20 novembre Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dal reparto di ematologia ed oncologia dell’ospedale Sant’Orsola, il tecnico del Bologna è finalmente tornato a casa insieme alla moglie Arianna Rapaccioni.

È stata proprio Arianna a svelare a tutti la bellissima novità, la donna ha postato su Instagram alcuni scatti insieme al marito davanti all’ospedale, nella didascalia delle foto ha scritto: “Più bella cosa non c’è… Back Home”.

Mihajlovic ha terminato il terzo ciclo delle cure, a coloro che lo attendevano davanti all’ospedale ha sorriso, ha poi baciato la moglie e sono andati via. Al momento non si sa molto in merito alle sue attuali condizioni di salute, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte