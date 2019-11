Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 20 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 20 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 20 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show benefico, condotto da Amadeus, “Una serata di stelle per il Bambino Gesù”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della fiction “Volevo fare la rock star”. In seconda serata, il programma di attualità “RagazziContro”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Lo specialista”: May Munro è ossessionata dall’idea di vendicare la morte dei genitori. Morte causata, quando lei era piccola, dal clan dei Leon, una famiglia di malavitosi latinoamericani, capeggiata da Joe, mandante dell’omicidio, e dal figlio Tomas. May riesce a convincere Ray Quick, ex agente della Cia specializzato in esplosivi, a rispolverare le sue qualità, per darle una mano. I due portano a termine la vendetta e finiscono con l’amarsi. Solo Ned Trent, già collega di Ray e ora dalla parte dei Leon, si rivela un osso duro. Subito dopo, il film “L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz”.

Su Canale 5 va in onda un nuovo episodio della fiction “Oltre la soglia”: un caso molto insolito per Tosca: Anna riferisce la cura esatta per una malattia psichiatrica che si attribuisce da sola. Spiega di essere in cura presso una clinica, ma nessuno ne ha denunciato la scomparsa. Da dove arriva? E cosa ha davvero? Intanto, la vita privata di Tosca si complica sempre di più, fra Di Muro, che non vuole rinunciare a lei e un altro uomo che la sta cercando. Tutto lascia pensare ad un tentativo di suicidio, ma quando Tommaso, 16 anni, inizia a rifiutare il cibo e a ringhiare contro lo staff del reparto, Tosca coglie i segnali di una patologia molto particolare. Un evento imprevedibile potrebbe mettere in pericolo la vita del ragazzo e Tosca sarà costretta a chiedere l’aiuto di Di Muro. A seguire, una nuova puntata del “Maurizio Costanzo Show”.

Su Italia 1 va in onda il film “Iron Man”: Tony Starks, magnate dell’industria bellica americana, viene rapito e costretto a costruire, in una caverna, un potentissimo missile prodotto dalla sua società. Tony inganna i suoi rapitori terroristi e costruisce una armatura meccanica che gli permette di scappare. Tornato alla guida della sua società, decide indagare su come mai aveva visto molte casse delle sue armi in mano ai terroristi. In seconda serata, il film “Capitan Harlock”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove segnaliamo una nuova puntata del programma, condotto da Daria Bignardi, “L’assedio”.

Stasera in TV, la programmazione di mercoledì 20 novembre 2019

Rai1

21:20 Una parata di stelle per il Bambino Gesù

00:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Volevo fare la rockstar

23:30 RagazziContro

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Lo specialista (film)

23:30 L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz (film)

Canale 5

21:20 Oltre la soglia

23:30 Maurizio Costanzo Show

Italia 1

21:20 Iron Man (film)

23:30 Capitan Harlock (film)

La 7

21:20 Atlantide

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi