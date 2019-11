Alessandro Zarino dopo Uomini e Donne approda ad Amici 19: l’annuncio – VIDEO

Alessandro Zarino è uno dei nuovo insegnanti ad Amici 19, a confermare l’importante novità è stata Maria De Filippi nella registrazione di ieri di Uomini e Donne

È stata registrata ieri 20 novembre una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, ancora una volta si è parlato di Alessandro Zarino.

L’ex tronista aveva scelto Veronica, lei però non credendo nelle sue intenzioni ha detto di no. Subito dopo Maria De Filippi le ha proposto il trono e lei ha accettato. Ieri in studio Tina Cipollari l’ha attaccata dicendole che non sta manifestando più il carattere forte e deciso che aveva quando corteggiava Alessandro.

Provocata a lungo dall’opinionista Veronica è sbottata dicendo che lei viene accusata di essere falsa ma Alessandro dopo il suo rifiuto è sparito, lasciando quindi intendere che forse non era poi così interessato a lei.

Maria De Filippi è però intervenuta per dire che l’ex tronista non è sparito, nella mattina di ieri è infatti andato agli studi Elios per perfezionare con loro il progetto per Amici 19.

Alessandro Zarino sarà infatti uno dei nuovi insegnanti ad Amici 19, su Il Vicolo delle News si legge: “Maria De Filippi ha invitato in studio l’ex tronista Alessandro Zarino per offrirgli un lavoro. Sarà insegnante di CrossFit ad Amici 19”.

Sara Fonte