Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 novembre 2019: il Cancro è affaticato e deve revisionare l’amore

Giovedì 21 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo giovedì contiene già tutte le premesse per chiudere quello che non ti interessa, perché tanto tra dicembre e gennaio tutto quello che non funziona sarà archiviato e questo bisogna dirlo. C’è un ritorno in scena di un progetto, dal punto di vista lavorativo, che però cambia forma, si trasforma ma non quadra. La realtà è che- l’ho detto in tempi non sospetti- già da qualche mese ci sono stati dei problemi. Certe situazioni, che sembravano stabili, di rinascita, non lo sono state. L’Ariete è affaticato ma comunque ha sempre voglia di lottare;

Toro. Il Toro parte in maniera interessante in attesa di un dicembre bello e di un 2020 importantissimo anche per rilanciare la propria immagine. Io spero anche per vivere meglio le questioni di lavoro, personali e di casa. Bisognerà consultare un legale, un commercialista. per risolvere un problema. Chi è più giovane chiederà soldi ai genitori per un particolare progetto. Chi ha qualche anno in più deve mettere da parte quattrini, ancora una volta, per questioni domestiche;

Gemelli. Conto alla rovescia. Siamo quasi alle porte del 2 dicembre. Non è che dal 2 dicembre, improvvisamente, tutti i guai passano, però certamente molte situazioni si risolvono. Per esempio, a livello legale, tutti quelli che hanno avuto un problema potranno superarlo e così adesso è anche arrivato il momento di dire come la pensi, di farti notare. Spero che tu non ti chiuda in casa perché c’è un grande oroscopo anche per i sentimenti, che però a novembre- lo dico per dovere di cronaca- non è che siano andati proprio al top;

Cancro. Nel corso degli ultimi due anni c’è stata una lontananza, una difficoltà. Ogni volta che hai cercato di sollevare un problema, hai notato che ci sono stati molti contro di te e soprattutto hai dovuto affrontare delle realtà piuttosto spinose. Quindi, da una parte il Cancro è affaticato e dall’altra ha proprio scelto delle strade un po’ più faticose. Chi ha cambiato lavoro, mansione, ruolo, chi ha cambiato progetto, programma, in qualche modo sa che si deve rimboccare le maniche e ancora questa fatica non è finita. Andiamo incontro a una situazione importante per le relazioni d’amore che, però, hanno bisogno di una revisione. Quindi: quelli che non son d’accoro col partner tra fine mese e gli inizi del prossimo mese dovranno liberarsi di un peso.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone vive un momento importante per cercare di recuperare qualche soldo e credo che il vero problema di molti sia proprio l’aspetto finanziario. Questo Marte dissonante rende un po’ arrabbiate le giornate di domenica e lunedì: lo dico per tempo, così se puoi evitare conflitti è meglio. Incontri? Perché no? Venere è sempre con te insieme a Giove. Quelli che possono e vogliono avere un figlio, sposarsi, convivere e già da mesi hanno incontrato una persona speciale non devono demordere;

Vergine. Le ultime settimane sono state un po’ pesantucce. Ricordo sempre che quando abbiamo un oroscopo particolare, agitato, è probabile che stia emergendo dentro di noi una nuova esigenza di vita. Spesso, negli anni importanti, tagliamo rapporti che non valgono, si allontanano persone che un tempo sono state di riferimento e voi potreste dire “Ma come? È un anno buono e succede questo?”. Sì, se queste persone, se queste situazioni hanno in qualche modo bloccato la tua vita e i tuoi pensieri, se non ti hanno permesso di crescere. Al tempo stesso, nell’anno buono chi ha lavorato bene ottiene di più e può avere anche un premio alla carriera. Ottime stelle per i sentimenti, da dicembre;

Bilancia. La Bilancia è un po’ stanchina di doversi sempre difendere da accuse, di dover sempre dimostrare che è brava. Ricordo che il lungo transito di Saturno dissonante ha il potere di chiudere percorsi inutili già dall’anno scorso. Ci sono dei Bilancia che stanno tenendo delle situazioni proprio per i capelli perché avresti voluto chiudere situazioni che poi, alla fine, sono ancora in piedi. Attenzione nelle relazioni di lavoro. Forse hai una grande responsabilità che pesa, ma sei poco aiutato. In amore o dentro o fuori entro fine novembre;

Scorpione. Lo Scorpione è molto forte. sta lottando un po’ per tutto, anche per stare meglio. Agli inizi della settimana c’è stata poca concentrazione nello studio, ma ora va meglio, e in amore ora va meglio ma è importante capire cosa non va. Nelle coppie che hanno avuto figli da poco non è l’amore a mancare ma evidentemente alcuni rapporti familiari vanno corretti, gestiti con più attenzione. Amori anche tranquilli e intriganti anche se li vivi a giornata: è un consiglio che do soprattutto ai cuori solitari che da tempo cercano la storia fissa. Se non esiste, se non c’è, meglio accontentarsi di quello che passa il convento.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario, in questa giornata, vive un piccolo calo e io credo che ci siano talmente tante cose da fare, talmente tante situazioni da sbloccare, che il Sagittario da una parte sia molto motivato (Giove nel segno) e dall’altra sia un po’ spaventato. Ogni tanto, quando hai dei problemi, tu vuoi andare fuori casa. Se puoi prendi la bicicletta, o ti fai una bella passeggiata, altrimenti comunque prendi l’automobile. Se non puoi muoverti apri un libro e sfogli delle fotografie che possono portarti lontano, che ti fanno fare un viaggio virtuale in altre città. Insomma, staccarsi dalla realtà è importante. Una piccola raccomandazione: lasciare una storia certa per un amore passionale potrebbe essere rischioso;

Capricorno. Hai messo a punto nuovi progetti? Tu poi sei minuzioso nelle situazioni che hai in mente, anche piuttosto programmato. Ami i dettagli, ami metterti in gioco. Bisogna pensare che Giove e Saturno presto saranno nel tuo segno e questo significa successo. Ecco perché le trasformazioni di questo e dei prossimi mesi saranno epocali, sia in amore che nel lavoro;

Acquario. L’Acquario, in questa parte di novembre, è molto agitato e questa agitazione da un parte è positiva, dall’altra provoca delle tensioni interiori piuttosto forti perché vorresti fare qualcosa di nuovo. Addirittura, quelli che da anni fanno un lavoro si immaginano in un altro luogo, anche a rischio di sbagliare. Ecco, i rischi vanno corsi solo se non ci sono soldi di mezzo perché l’aspetto economico è sempre da proteggere. L’amore può tornare, anzi è già tornato. Certo, il segno dell’Acquario è sempre molto ambiguo nei suoi momenti sentimentali perché da una parte cerca l’amore impegnativo, reale, per la vita, poi però si stanca quando un amore diventa troppo di routine;

Pesci. In questo momento devi stare attento alle polemiche, agli attacchi che tra l’altro non ti riguardano, non ti interessano perché sì, è vero, che possono colpirti ma da dicembre e ancora di più da gennaio tu voli alto, quindi anche se c’è qualcuno che ha cercato di fermarti nessun problema. Le trasformazioni, se non volontarie, saranno determinate dal destino. Punta sulle situazioni giuste, sulle persone giuste, e se pensi che una persona ti abbia raccontato una bugia cerca di andare oltre. È tempo di recuperare emozioni favorevoli. In amore devo dire che in questa giornata non è che sia tutto rose e fiori. Novembre è stato un mese polemico, ma ci avviciniamo a dicembre, un mese che riporterà i sentimenti in auge e potrà anche riavvicinarti a una persona. Con il Capricorno e lo Scorpione tu hai sempre un legame speciale. Anche quando c’è una separazione, anche quando si litiga, questi segni zodiacali rimangono nella tua vita e non riesci a dimenticarli.

