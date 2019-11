Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 21 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 21 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata di oggi, giovedì 21 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Miracoli dal cielo”: Christy e Kevin Beam vivono in Texas con le loro tre figlie. Quando una di loro, la piccola Anna, inizia a lamentare continui dolori alla pancia, i medici scoprono che soffre di una grave e rara disfunzione intestinale per cui ancora non esiste una cura. Siccome la bambina rischia la vita, i genitori decidono di portarla a Boston, dove uno specialista potrebbe sottoporla a un trattamento sperimentale. Tuttavia la situazione sembra disperata, al punto che Christy inizia a perdere la fede, ma proprio quando le cose sembrano volgere al peggio, accade un evento inspiegabile dalla scienza medica. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Life-Non oltrepassare il limite”: l’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale riesce a recuperare con successo una sonda proveniente da Marte che era alla deriva nello spazio. Il team di astronauti, composto dal biologo Hugh Derry, l’ufficiale Miranda North, il comandante Ekaterina Golovkina, il tecnico Sho Murakami, l’ingegnere Rory Adams ed il dottor David Jordan, è incaricato di studiare il campione recuperato dalla sonda, per trovare possibili forme di vita extraterrestre. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda la prima puntata del programma, condotto da Serena Dandini, “Stati Generali”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”. A seguire, il film “Assolo”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Adrian”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Transporter 3”: Frank Martin è tornato in Francia per continuare la sua attività di consegna di merce illegale. Questa volta, viene costretto da Johnson a fare una consegna, pena la morte tramite bracciale esplosivo. Durante il viaggio scopre che l’oggetto del pacco è Valentina, figlia di un senatore ucraino, rapita per costringere il padre a firmare un accordo per un traffico di navi cariche di rifiuti tossici. Quando arriva a destinazione, viene bloccato dagli uomini di Johnson che prendono la ragazza e tentano di ucciderlo. In seconda serata, una nuova puntata della serie tv “Gotham”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove segnaliamo l’inchiesta “Clandestino-Cosa Nostra”.

Maria Rita Gagliardi