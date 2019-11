Ci vuole fantasia: taccheggiatrice beccata con 8 paia di jeans indosso

Una taccheggiatrice è stata beccata dalla sicurezza prima che uscisse con la refurtiva. La ragazza aveva indossato 8 paia di jeans sperando di farla franca.

Quando bisogna sopperire alla mancanza di beni di prima necessità, l’ingegno si deve necessariamente sviluppare. In un Venezuela segnato da una crisi economico politica gravissima, le persone cercano di fare ciò che possono per sconfiggere la povertà e contribuire al sostentamento della famiglia. Probabilmente non è questo il caso di una ragazza scoperta a taccheggiare in un centro commerciale del Paese sudamericano, ma il suo tentativo è comunque lodevole per impegno. La giovane ha cercato di portare via dei vestiti e per farlo ha sfruttato la sua corporatura esile.

Dopo aver portato 8 paia di jeans nella cabina, la giovane li ha messi indosso uno sopra l’altro. Ad un occhio disattento il dettaglio poteva sfuggire e la ragazza avrebbe potuto portare via la refurtiva senza alcuna conseguenza. Purtroppo per lei, però, gli addetti alla sicurezza del centro commerciale hanno notato i suoi movimenti sospetti.

Taccheggiatrice costretta a togliere 8 paia di jeans trafugate

Senza attirare l’attenzione dei presenti, gli uomini della sicurezza hanno portato in bagno la ragazza e le hanno detto di togliere i jeans che aveva rubato. In un filmato apparso in rete si vede proprio il momento in cui la taccheggiatrice rimuove la merce trafugata. Guardare il video è come assistere ad un trucco di magia, la giovane rimuove uno dopo l’altro i jeans indossati senza che che il volume del suo bacino aumenti o diminuisca. Anche gli addetti alla sicurezza assistono stupiti al trucco, e mentre contano (1,2…8) gli scappa anche da ridere. Alla fine la giovane, per dimostrare che non aveva più nulla mostra loro che sotto l’ultimo paio di jeans è rimasto solo il vestiario intimo. Il video in questione ha suscitato l’ilarità del web ed è già diventato virale.