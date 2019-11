Attraversa i binari con le cuffie alle orecchie e non si accorge del treno in arrivo: travolta e uccisa una campionessa di boxe

Distratta dal cellulare e dalle cuffiette alle orecchie: così la campionessa di boxe Amina Bulakh, 18 anni, è morta dopo essere stata travolta da un treno in transito di cui non si era accorta

Avevo lo sguardo basso– per controllare lo smartphone– e le cuffiette alle orecchie per ascoltare la musica mentre camminava per strada, e perciò non ha sentito il rumore del treno che stava sopraggiungendo. È morta così una giovane donna di nome Amina Bulakh, 18 anni appena ma già campionessa nella disciplina sportiva della boxe. La ragazza era uscita a camminare quando, nei pressi di un attraversamento ferroviario, la distrazione data da smartphone e cuffiette le ha permesso di accorgersi troppo tardi dell’arrivo del treno che l’ha poi travolta senza lasciarle scampo.

Travolta da un treno in transito mentre cercava di attraversare i binari. Non ce l’ha fatta, la giovanissima Amina Bulakh (18 anni), a evitare il convoglio che a tutta velocità ha attraversato i binari proprio nel momento in cui la giovane era sul punto di attraversarli. Armata di smartphone e di cuffiette per le orecchie, la ragazza si è distratta e questa mancanza di concentrazione sui pericoli dell’ambiente circostante le è stata fatale. Come riporta Metro.co.uk, la 18enne si è resa conto troppo tardi del fatto che aveva scelto il momento sbagliato per portarsi sulla strada ferrata, ha cercato di evitare di essere colpita ama senza riuscirci: il treno l’ha ferita mortalmente.

La Nazionale giovanile di boxe femminile dell’Ucraina di cui Amina faceva parte piange la sua giovane atleta perduta in circostanze così angosciose e probabilmente anche evitabili. Amina Bulakh, lo scorso settembre, aveva vinto una medaglia di bronzo al Campionato Europeo giovanile di boxe che si è tenuto in Bulgaria. La federazione ha rilasciato una dichiarazione su questa tragedia: “Tragiche circostanze hanno tolto la vita al membro della squadra femminile giovanile ucraina Amina Bulakh“.

La Polizia ucraina ha aperto un’inchiesta sulla sua morte.

Maria Mento