22 Novembre 2019: si celebra la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole

Il 22 Novembre si celebra la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita nel 2015 in memoria del crollo del Liceo Darwin di Rivoli (Vr), occorso il 22 Novembre del 2008, in cui perse la vita il 17enne Vito Scafidi.

Si calcola che in Italia, ogni tre giorni, un istituto crolli o venga dichiarato inagibile

Secondo il XVII Rapporto dell’Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola, presentato lo scorso Settembre a Roma, il bilancio di quest’anno è ancora più drammatico di quelli scorsi: da Settembre 2018 a Luglio 2019 si è verificato almeno un crollo ogni tre giorni.

In occasione della presentazione del documento, il Ministro dell’istruzione in carica, Lorenzo Fioramonti, aveva manifestato la volontà di istituire una task force sull’edilizia scolastica. Inoltre, al fine di riqualificare e, eventualmente, costruire nuove suole, il Governo ha stanziato 3 miliardi e mezzo di Euro.

L’anagrafe del MIUR, in collaborazione con l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e il CNR (Consiglio Superiore delle Ricerca), attraverso una mappatura satellitare degli edifici scolastici, ha calcolato che circa di 8500 scuole italiane risultano inagibili e non funzionanti, perché dismesse o in ristrutturazione: meno della metà di queste, il 49%, possiede il certificato di collaudo statico e soltanto il 39% quello di agibilità e abitabilità.

Le regioni del sud Italia sono soggette a maggiore vulnerabilità

Il Codacons riferisce che, in tutto il Meridione, solo in 20% degli istituti scolastici risulterebbe a norma, soprattutto nelle zone ad elevata sismicità.

Il MIUR, nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2019 ha promosso, nelle scuole, iniziative didattiche, formative e informative per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole e per la prevenzione dei rischi.

Sul sito ufficiale del Ministero sono riportate, nel dettaglio, iniziative, informazioni, approfondimenti e bandi (cfr. link in calce)

