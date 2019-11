Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, ultima puntata: chi ha ucciso Chiara?

Le anticipazioni dell’ultima puntata de “L’Isola di Pietro 3”.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultima ed attesissima puntata de “L’Isola di Pietro 3”, la fiction che ha per protagonista Gianni Morandi, nei panni del Dr. Pietro Sereni. Finalmente, questa sera, scopriremo chi ha ucciso Chiara. Ecco cosa succederà.

Mentre Elena e Diego indagano su una felpa fuori posto che potrebbe fornire nuovi indizi, strong>Valerio. dopo aver colpito Elena nell’archivio, cerca di depistare il lavoro della collega

Caterina, invece, dopo aver capito che Leonardo non fa per lei, cerca di riavvicinarsi a Diego, ma quest’ultimo vuole iniziare una relazione con Margherita, per garantire una famiglia ad Anna. Pietro dovrà cercare di far ragionare entrambi.

Monica confessa l’omicidio di Chiara, ma c’è qualcosa che non convince la Polizia, come se stesse nascondendo qualcuno. Le indagini mettono alla prova anche Elena e Valerio: quest’ultimo pensa anche ad un trasferimento.

Appuntamento a questa sera, alle 21:20 su Canale 5, con l’ultima puntata de “L’Isola di Pietro 3”.

Maria Rita Gagliardi