Auto schiacciata tra due tir, nello spaventoso incidente muore una donna

Grave schianto in autostrada: un’auto è stata schiacciata tra due camion sull’A4. Una vittima, tratto chiuso e code per ore

Spaventoso incidente stradale quello avvenuto nella giornata di oggi in autostrada. A farne le spese una donna di 49 anni, residente a Longare nel vicentino, la cui auto è rimasta letteralmente schiacciata tra due tir. Lo schianto si è verificato sull’A4, all’altezza dello svincolo Sud, direzione Bologna e verso la A13. Per la conducente non c’è stato nulla da fare: la donna è morta sul colpo tra le lamiere del veicolo accartocciato in seguito alla violenza dell’impatto di uno dei due camion che è andato a schiacciare il mezzo contro un altro tir.

Autostrada chiusa in direzione sud dopo l’incidente

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 ma non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte della 49enne sul posto. Inevitabili e pesanti le ripercussioni sul traffico: dopo lo schianto è stata infatti chiusa l’autostrada in direzione sud con conseguenti code chilometriche gestite dalla polstrada e dal personale ausiliario autostradale. Il tratto chiuso, nel territorio di Vigonza, è stato riaperto diverse decine di minuti dopo con transito sulla corsia di sorpasso e conseguenti rallentamenti che si sono protratti per diverse ore. Le forze dell’ordine hanno nel frattempo effettuato una serie di rilievi atti ad accertare le eventuali responsabilità del tragico sinistro.