Cotto e Mangiato, ricetta 22 Novembre: palline di cioccolato e castagne

Ultima ricetta per Cotto e Mangiato della settimana. Oggi scopriamo insieme a Tessa come imparare a preparare le palline di cioccolato e castagne.

La ricetta delle palline di cioccolato e castagne

Gli ingredienti sono:

80 GR di cioccolato fondente

200 grammi di farina 00

40 GR di farina di castagna

15 gr di cacao amaro

100 GR di zucchero

60 gr di olio di semi

1 bustina di Lievito

1 Uovo

Zucchero a velo

Preparazione

La ricetta di oggi è molto semplice. Mischiare in una terrina i due tipi di farina, il cioccolato fondente tritato finemente e il cacao amaro. Iniziare a mescolare aggiungendo poi adagio lo zucchero, l’olio di semi e la bustina di lievito. In ultimo va aggiunto un uovo per cominciare ad impastare poi con le mani, o in alternativa per chi ce l’ha con l’impastatrice.

Una volta che gli ingredienti saranno ben mischiati, si devono iniziare a formare con le mani le palline, delle dimensioni che più preferiamo. Il tutto va poi passato nello zucchero a velo e appoggiato su una teglia da forno con carta.

Le palline vanno messe in forno a 180 gradi per non più di dieci dodici minuti. Non sono dolci belli da vedere all’apparenza ma gustosi sicuramente.