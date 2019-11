Il mondo della tv piange Paola Vinciguerra: la psicoterapeuta è morta a 68 anni

Grave lutto che coinvolge anche il mondo della tv e della radio: è scomparsa la psicoterapeuta Paola Vinciguerra, volto noto anche in televisione. La sua carriera

Una professionista deceduta troppo presto. Si è spenta a 68 anni la psicoterapeuta Paola Vinciguerra, nome noto a Roma ma anche nel resto d’Italia per la sua attività legate alle tecniche di approccio al paziente, dalla psicoterapia all’analisi bioenergetica, passando per training autogeno, terapia individuale e di gruppo, Emdr, gestalt e mindfulness. Presidente dell’Associazione europea disturbi da attacchi di panico oltre che direttore scientifico di Bioequilibrium, Paola Vinciguerra ha preso parte a decine di conferenze e convegni, a molto eventi divulgativi e la si è spesso vista o sentita in televisione e radio con interventi dedicati ad argomenti psicologici e temi sociologici. Il suo lavoro è stato però declinato anche su altri fronti: oltre alla televisione infatti la psicoterapeuta ha scritto moltissimi articoli sia scientifici che divulgativi ma anche testi monografici.

Morte Paola Vinciguerra, funerali a Roma

Nel corso della sua carriera ha organizzato specifici workshop orientati sia alle istituzioni che alle aziende e focalizzati sulle diverse tecniche per migliorare il rapporto di fiducia in sè stessi, per ottimizzare le proprie energie per essere in grado di affrontare con successo momenti di difficoltà lavorativa o di precarietà e sulla gestione dell’ansia e dello stress. I funerali sono già stati fissati: si terranno presso la chiesa di San Gioacchino in Prati, via Pompeo Magno 25, sabato 23 novembre alle 11.