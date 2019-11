Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 novembre 2019: il Leone deve accettare un cambiamento

Venerdì 22 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Ho parlato di un periodo di recupero nel senso che molti sentiranno più viva la voglia di fare l’amore, di ritrovare un partner perduto. Perché l’Ariete ora ha bisogno di sicurezze? Strano a dirsi perché di solito è l’Ariete che dà sicurezze agli altri. Perché da tempo si sente precario : precarietà, quante volte ho ripetuto questa parola che magari dà un po’ fastidio a tanti, però è la realtà dei fatti perché tutti i progetti e le situazioni che sono nate negli ultimi mesi hanno sempre lasciato un po’ di vuoto dentro di te. Ecco perché adesso, per esempio, in amore stai cercando qualche soddisfazione e sicurezza in più;

Toro. Il Toro vive una giornata che si inquadra perfettamente in una situazione di vantaggio e cambiamento che in qualche modo Urano da marzo spinge, visto che è entrato nel tuo segno. Dovresti vincere delle sfide. Anche se stai facendo le stesse cose, ora le fai con più volontà o magari hai risultati migliori. Poi si può sempre desiderare qualcosa in più. Unico rischio? Che tu abbia a che fare con una persona che non la pensa come te:

Gemelli. I Gemelli sono più forti e lo saranno di più a dicembre come ripeto da un po’: non posso darti il massimo del punteggio, dei voti, in questa giornata, ma voglio darti 4 stelle di forza ecco. Diciamo che questo weekend parte un po’ meglio del previsto ma non agitare le acque in amore perché da martedì prossimo potresti pensarla diversamente. Ricordo comunque che per il lavoro, per le cause, per le vertenze, dicembre sarà positivo, quindi chi è stato accusato di un qualcosa è già libero o comunque sta per vivere un momento di forza, di grande efficacia;

Cancro. Il segno del Cancro è forte ma in questi giorni deve contrastare una certa apatia, un certo nervosismo causato da Saturno in opposizione da tempo e adesso arriva Giove, quindi ecco perché io sto spiegando a tutti che si e ci sono dei problemi sarebbe meglio quietare gli animi, siglare un armistizio, firmare un accordo, perché se sei arrabbiato con una ditta, con un’azienda, che magari non ha ti ha dato quanto avresti voluto, inasprire i toni poterebbe essere pericoloso. È chiaro che da dicembre molte cose inizieranno a cambiare.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è forte, è tenace, e in questo momento lo dimostra. Bisogna anche essere forti nell’accettare un cambiamento voluto dal destino o da te stesso, che riguarda l’attività. Per esempio, se lavori per un’azienda che è un po’ in crisi oppure tu sei un po’ in crisi in un’azienda, è chiaro che stai cercando di fare altre cose. Addirittura, chi ha qualche anno in più potrebbe pensare di iniziare a fare un lavoro diverso dal solito. Si possono anche fare delle scelte drastiche, cambiare improvvisamente, iniziare un percorso nuovo. Un investimento sarà più facile. È molto difficile, con questo cielo, che novembre non abbia portato già u amore. il batticuore è dietro l’angolo;

Vergine. La Luna è ne tuo segno, Venere è favorevole. Dimentichiamo le ultime due-tre settimane, che a parte un momento di forza che c’è stato la settimana scorsa, in generale sono state un po’ pesanti. Sarà che sono cambiati alcuni riferimenti: a livello affettivo, emotivo, ci sono dei problemi. Sappiamo che ti sei dato tanto, troppo , da fare, ma adesso – visto che sei un tipo costruttivo e forte- tutto quello che fai e farai andrà a buon fine. Da Giove un bel messaggi si di speranza, dal due dicembre ancora di più;

Bilancia. La Bilancia deve riflettere bene su quelle che sono le sue scelte sentimentali. Intendiamoci, non è che tutti i Bilancia adesso sono in crisi per amore, però potresti notare che una persona è troppo lontana, troppo gelosa, troppo rompiscatole. Dipende un po’ dalle situazioni, dalle scelte che hai fatto. Potresti , per questo motivo, mettere in discussione i rapporti con gli altri. Sarà che non tutte le persone hanno mostrato fedeltà. Le storie in crisi a fine mese possono maturare qualche dubbio;

Scorpione. Lo Scorpione vive un periodo particolare perché dal punto di vista fisico bisogna soprattutto recuperare, il tempo perduto, trovare una forza che è mancata ad agosto. Forse anche dimenticare qualche triste trascorso. Per il lavoro ci sono delle situazioni interessanti, ma anche incostanti: parlo a chi ha 30- 40 anni e anche meno, quindi è possibile fare un praticantato che poi finisce e si recupera altrove. Marte nel segno rende piuttosto impetuosi e bisogna anche stare attenti a piccole infiammazioni, fastidi cutanei che spesso per lo Scorpione sono la chiara, manifesta prova che non si sta bene dentro. Sei un po’ stanco.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Quelli che vivono una storia da anni sono distratti e tutto sommato adesso bisogna stare attenti, in particolare se hai una storia che va avanti da tempo e c’è una relazione ufficiosa, un’amicizia che può sembrare importante ma non lo è. È vero che vuoi uscire dalla routine, ma devi farlo con calma, con cautela. Viaggiare, trasferirsi , raggiungere una meta lontana: questi sono progetti che ogni Sagittario ha in mente in questo periodo, a meno che non ci siano delle responsabilità familiari troppo pesanti oppure che tu sia preso da altri problemi;

Capricorno. Il Capricorno ha una giornata importante, preludio di un 2020 molto interessante. Vi ho spiegato che questo è uno dei segni assieme ad altri, molto protetto anche se molto impegnato perché si sono chiuse alcune situazioni. Anche non volendo anche per destino, bisogna aprirne delle altre più fruttuose. Se apro il mio libro alla voce Capricorno, inizio così il capitolo: “L‘anno inizia con una congiunzione importante tra Giove e Saturno, cosa che non avveniva da decenni. Ecco perché questo è un anno epocale e probabilmente anche di distacco da persone e situazioni che per troppo tempo hanno creato dei fastidi. Liberi ma felici? Per il Capricorno può andare così;

Acquario. L’Acquario deve sviluppare un po’ di forza in questo momento perché, come lo Scorpione, negli ultimi mesi si è stancato tantissimo. Con Capricorno, Ariete, Gemelli possono nascere buone intuizioni, anzi potrebbe esserci una riunione di lavoro molto importante a metà della prossima settimana per decidere che cosa fare, che cosa desideri portare avanti. I progetti nati negli ultimi tempi sono buoni, però quanti Acquario sono andati avanti solo per passione, guadagnando poco e spendendo troppo? Ecco, forse bisogna ottimizzare la tua vita, anche sotto il profilo lavorativo. in amore, le relazioni che sono in piedi non crollano, ma l’Acquario sente la necessità di vivere qualcosa di nuovo. Dovresti organizzare un viaggio adesso che si avvicina dicembre- magari durante le feste- con la persona che ami;

Pesci. Questo venerdì va meglio perché non c’è più la Luna opposta, e se negli ultimi due giorni hai vissuto una piccola crisi si potrà superare. Diciamo che devi essere più forte rispetto a tutto quello che hai subito, vissuto. Sei una persona particolare, come una spugna assorbi le emozioni dall’esterno. Proponi nuove cose, investi diversamente per poter accedere a una situazione di maggiore stabilità che può riguardare anche la vita lavorativa e anche le questioni legali. Gemelli, Pesci sono tra i segni che da dicembre potranno risolvere un problema anche da questo punto di vista. Nuove chiamate, nuove opportunità.

Maria Mento