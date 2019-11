Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 22 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 22 novembre 2019.

Cosa c’è stasera? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 22 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Tale e Quale Show”. A seguire, nuovo appuntamento con “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “Criminal Minds”.

Su Rai 3 va in onda il film “La vita possibile”: Anna abbandona la sua abitazione romana, insieme al figlio tredicenne Valerio, per sfuggire a un marito violento che la tormenta e che le denunce e le diffide non sono riuscite a tenere a bada. La donna si rifugia a Torino, nel microscopico appartamento soppalcato di Carla, attrice teatrale squattrinata, ma ricca di entusiasmo, assai generosa nell’accogliere a braccia aperte l’amica in difficoltà. A Torino, Anna cerca lavoro e una vita sicura per sè e per suo figlio, ma Valerio patisce la lontananza dal padre e dagli amici romani e cerca di alleviare la propria solitudine accompagnandosi a due stranieri (come lui): una prostituta dell’est che potrebbe essere sua sorella maggiore e un ristoratore francese, ex calciatore e, dicono, ex carcerato. In seconda serata, il documentario “Disonora il padre”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”, seguita da un nuovo episodio della serie tv “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata de “L’Isola di Pietro 3”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Batman Begins”: dopo aver assistito al brutale assassinio dei suoi genitori, il giovane Bruce Wayne viaggia per il mondo, cercando di capire come si possono combattere le ingiustizie. Una volta tornato a Gotham City, diventa Batman, un eroe mascherato che usa la forza, l’intelligenza e ogni altro mezzo disponibile per contrastare le forze del Male che minacciano la città. Subito dopo, il film “La notte del giudizio”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo la semifinale di “Bake Off Italia”.

