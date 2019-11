Apre il cappotto e chiede se è meglio “rasata o non rasata”. La protagonista è una modella di Playboy

Una modella di Playboy che “apre” il suo cappotto in strada e mostra una parrucca pubica.

E’ quanto accade in un video che sta girando sul web e che mostra la modella Francia James intenta a fermare alcuni uomini per strada, come riportato dal Daily Star Online.

La modella chiede un loro parere sulle donne che prendono parte al “Novembre senza rasatura”, il movimento formato da donne che hanno deciso di far crescere i loro peli pubici per promuovere la consapevolezza sul cancro e raccogliere fondi per beneficenza.

La modella, seguita da un assistente alle riprese, si avvicina per la prima volta a un negoziante in piedi dietro un bancone e gli chiede un parere su questo movimento.

“Cespuglio o non cespuglio?”, la modella di Playboy impazza sul web

Ad un certo punto Francia James apre il cappotto e grida: “Cespuglio o non cespuglio?”, mostrando la “parrucca pubica” e lasciando il negoziante completamente senza parole.

Nella clip successiva, la modella incontra un secondo uomo e gli pone la stessa domanda, prima di aprire nuovamente il cappotto. L’uomo replica: “Nessun cespuglio!”.

La modella di Playboy ha poi girato altri video dove rivolge la stessa domanda agli uomini, alcuni dei quali molto divertiti.

Le parrucche pubiche, conosciute come merkins, sono comunemente usate dalle attrici di Hollywood per scene “spinte”.