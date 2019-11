Atalanta-Juventus, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Tredicesima giornata di Serie A al via con la sfida fra Atalanta e Juventus. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 è in programma nel primo pomeriggio di oggi: nell’anticipo delle 15, l’Atalanta di Gasperini ospita la Juventus a Bergamo. Nella scorsa giornata l’Atalanta è stata fermata sullo 0-0 a Marassi dalla Sampdoria, mentre la Juventus si è imposta per 1-0 sul Milan.

Gasperini è alle prese con alcuni problemi legati alle squalifiche e agli acciacchi fisici nel reparto offensivo. Out per squalifica Ilicic e Malinovskyi, non convocato Zapata, in recupero dal suo lungo infortunio. In avanti dovrebbe farcela Muriel con Gomez e Pasalic sulla trequarti. Sulle fasce agiranno Hateboer e Gosens. Nella Juventus è out Cristiano Ronaldo, che nei giorni scorsi ha svolto solo lavoro differenziato: il tandem offensivo sarà formato da Higuain e Dybala con Ramsey sulla trequarti, ma occhio alla possibilità di vedere dal primo minuto Douglas Costa. Out Alex Sandro, con De Sciglio che prenderà il suo posto a sinistra. Ballottaggio Cuadrado-Danilo a sinistra.

Le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Dybala.

Tredicesima giornata di Serie A, la Juventus di scena a Bergamo contro l’Atalanta: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Atalanta-Juventus è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Bergamo sono 57: il bilancio è nettamente a favore della Juventus che si è imposta 26 volte contro le 7 dei bergamaschi; il match è terminato in parità nelle restanti 24 occasioni. La scorsa stagione la sfida terminò sul 2-2: vantaggio della Juventus grazie a un’autorete di Djimsiti, sorpasso atalantino con la doppietta di Zapata e nuovo pareggio dei bianconeri con Cristiano Ronaldo.