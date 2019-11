Il padre di Wanda Nara durissimo: “Lei e Icardi storditi dalla fama e dai soldi”

In due intervista esclusive rilasciate a “Confrontados” e Radio Mitre, Andrès Nara, padre di Wanda, parla degli attuali rapporti che lo legano alla figlia e a Mauro Icardi.

Tra Wanda Nara e suo padre Andrès non corre buon sangue. Ospite della trasmissione argentina “Confrontados”, il padre della procuratrice sportiva, che sarà opinionista della prossima edizione del “Grande Fratello Vip” insieme a Pupo, ha parlato nello specifico dei rapporti che, attualmente, lo legano alla figlia ed a suo genero Mauro Icardi:

“E’ un insieme di molti fattori: gli scontri che abbiamo, la distanza… Lei ha la sua personalità e io ho la mia, ha i suoi motivi anche se non è successo nulla per arrivare a questa situazione. E’ una somma di diverse cose. Sto anche difendendo la situazione di Maxi (Lopez, ex marito di Wanda, ndr) e questa cosa forse la disturba”.

Il padre di Wanda Nara: “Non ci parliamo”

Ma non è tutto, perchè Nara, a Radio Mitre, ha rilasciato nuove dichiarazioni, attraverso le quali ha rivelato che i contatti con Wanda sono pressochè nulli:

“Con Wanda non ci parliamo. Con Mauro non ho rapporti perché non avevo davvero la possibilità. In questa fase, questi ragazzi sono storditi dalla fama, dai soldi e dalla situazione in cui vivono, e hanno paura di tutte le persone che si avvicinano a lui. Non mi piace quando qualcuno è inarrivabile solo perché ha fama e soldi, vorrei poter parlare con lui come se fosse un ragazzo normale”.

Maria Rita Gagliardi