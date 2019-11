Ilaria Cucchi minacciata di morte sui social: “Salvini cosa dice?”

Un sostenitore della Lega avrebbe minacciato di morte la sorella di Stefano Cucchi via Facebook. Ilaria ha denunciato tutto sui social con un messaggio rivolto a Salvini

Che dice Salvini? Se lo è domandata Ilaria Cucchi su Facebook dopo aver denunciato di avere ricevuto minacce di morte via social. La sorella di Stefano Cucchi ha pubblicato il post di un utente nel quale si legge: “Qualcuno le metterà una palla in testa prima o poi”; post che a quanto appreso sarebbe già stato segnalato alla polizia postale. Ma Ilaria ha voluto aggiungere un messaggio rivolto al leader della Lega, considerato il fatto che le minacce di morte proverrebbero proprio da un sostenitore del partito guidato da Matteo Salvini: “Chiedo a Salvini e a tutti gli iscritti alla Lega – ha scritto Ilaria – cosa pensano di questo post. Dato che viene da un soggetto che ha un profilo nel quale si dichiara loro sostenitore. Non posso far altro che denunciare ma mi rendo conto che di fronte a tutto questo io e la mia famiglia siamo senza tutela”.

Salvini in diretta: “La droga fa male sempre e comunque”

Dal canto suo Salvini, pur non facendo mai esplicito riferimento al caso di Stefano Cucchi, ha chiuso una diretta Facebook sottolineando il pensiero già espresso poche ore dopo la sentenza di condanna a 12 anni nei confronti dei due agenti responsabili del pestaggio costato la vita al fratello di Ilaria Cucchi: “La droga fa male sempre e comunque, spero di non essere denunciato se il sabato pomeriggio denuncio che la droga fa male, sempre e comunque”.