Ha un incidente con l’auto nuova del papà: 23enne si impicca in casa

Un giovane molto conosciuto in paese si è tolto la vita poche ore dopo essere uscito di strada con l’auto del padre, danneggiandola seriamente. Suicidio per sconforto?

Ha avuto un brutto incidente mentre si trovava alla guida dell’auto nuova del padre e qualche ora dopo è stato trovato morto. E’ un dramma che ha sconvolto l’intero paese quello che coinvolge la famiglia di un 23enne, residente da solo a Fossombrone e che è finito fuori strada con la Volvo che il papà aveva comprato solo un mese prima; probabilmente sconvolto per l’accaduto, A.D., originario del Foggiano e molto conosciuto in paese, ha deciso di togliersi la vita impiccandosi nella sua abitazione. E’ stato proprio il padre a trovare per primo il corpo senza vita di suo figlio e chiamare carabinieri e ambulanze.

Suicidio 23enne, le prime ipotesi degli investigatori

Come raccontato da Il Resto del Carlino il 23enne lavorava in un supermercato e l’incidente si sarebbe verificato in piena notte. Ma il veicolo è stato trovato soltanto la mattina dopo, in bilico sul ciglio della strada. L’ipotesi maggiormente accreditata dagli investigatori e che potrebbe averlo spinto al suicidio è legata proprio al sinistro stradale: il 23enne preso dallo sconforto e probabilmente preoccupato per la reazione che il padre avrebbe potuto avere nel vedere la sua auto nuova quasi completamente distrutta, potrebbe aver deciso di farla finita.