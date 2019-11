Milan-Napoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Tredicesima giornata di Serie A, Milan-Napoli è il secondo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Milan-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18 a San Siro. Il Milan è reduce dalla sconfitta di Torino contro la Juventus, mentre il Napoli dallo scialbo 0-0 interno contro il Genoa.

Nel Milan appare recuperato Musacchio e Pioli potrebbe tornare a schierarlo al centro della difesa al fianco di Romagnoli. In avanti Suso e Bonaventura ai lati di Piatek, vista la squalifica di Chalanoglu. Out per squalifica anche Bennacer. Nel Napoli è out Milik per un problema ai muscoli addominali: in avanti Insigne e Lozano sono favoriti su Mertens e Llorente. Manolas al centro della difesa insieme a Koulibaly. A centrocampo agiranno Callejon, Zielinski, Allan e Fabian Ruiz.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Insigne, Lozano.

Milan-Napoli è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra queste due squadre a Milano sono 71: il bilancio vede avanti i rossoneri con 32 vittorie a fonte dei 14 successi del Napoli; il match è terminato pari nelle restanti 25 occasioni. Nella passata stagione il match terminò in parità con il punteggio di 0-0.