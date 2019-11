Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 novembre 2019: la Vergine deve dire addio agli amori finiti

Sabato 23 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Attenzione a questa Luna opposta. È tornata questa tendenza, nel fine settimana, a sentirti piuttosto agitato. Penso che qualche Ariete, anche il più coraggioso, in questi giorni ritenga inopportuno alzare la voce, arrabbiarsi, per le circostanze esterne portano sempre qualche dubbio in più e se questi dubbi si riversano in amore allora bisogna stare attenti. Cerca di risolvere contenziosi sentimentali entro e non oltre la fine di questo mese;

Toro. Il Toro in questo weekend è forte e ha tante belle idee nella testa. Io credo che quelli che sono soli, che non hanno l’amore, potrebbero fare delle belle amicizie. È un momento importante anche per stabilire qualcosa di buon che riguarda la casa, perché sappiamo o che c’è stato un trasferimento oppure alcuni hanno dovuto proprio affrontare dei problemi riguardanti l’abitazione, un ufficio, una ristrutturazione, un ammodernamento. Chi si impegna avrà di più;

Gemelli. A fronte di tanta agitazione vissuta negli ultimi mesi ora va meglio e andrà ancora meglio dal prossimo mese. Intanto godiamoci questo weekend che nasce con una bella Luna e la voglia anche di ripescare un amore. un amore che, però, attenzione, è stato messo in difficoltà nel mese di novembre perché sei stato distratto da altre cose perché ci sono stati dei problemi soprattutto con Sagittario, Vergine, Pesci. Per qualcuno un diploma un laurea, un cambio di guardia o di orario o di ufficio in vista;

Cancro. È vero che in questi giorni sei molto forte e devi utilizzare questa forza per mettere in chiaro rapporti difficili. E lo dico a ragion veduta perché dicembre e gennaio saranno due mesi che vedranno arrivare i nodi al pettine quindi se tu hai sopportato, hai tollerato, potresti non tollerare e sopportare più. Se ti chiedono di fare pace, di fare un passo indietro, ecco, non ragionare con l’orgoglio ma ragiona con la convenienza. Cosa ti conviene fare? Com’è che puoi risparmiare dei soldi? Lo dico in particolare anche a chi ha qualche problema legale o contenzioso di ogni tipo. Potresti accorgerti che l’amore è più vicino;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Questo weekend mi piace per il segno del Leone. Per i single è possibile che ci siano avventure che qualcuno ti inviti da qualche parte. Tu hai una grande forza e c’è una situazione vantaggiosa anche per chi si muove. Il Leone, a volte, è molto concentrato nei propri problemi e nel proprio lavoro, ma ogni tanto staccare la spina non farebbe male. Cambio di scena, di ruolo, di gruppo, entro fine anno per molti;

Vergine. La Vergine, lo sappiamo, ha un senso del pudore molto alto. Le persone nate sotto il segno della Vergine – a meno che non abbiano un ascendente molto “spinto”, diciamo così (Scorpione, Leone)- di solito sono timide, sono piuttosto difficili da conquistare, e quando finalmente riescono a sbloccarsi in amore, se per caso questo amore poi finisce restano molto male, al punto da rimanere soli per molto tempo. Ora, se un amore ha fato il suo tempo già da un paio di anni o dall’anno scorso, io credo che tu abbia una chance un più per convivere, sposarti, fare una conoscenza bella, e naturalmente con la persona giusta al fianco progetti per i figli, per la casa, in arrivo

Bilancia. La Bilancia oggi ha la Luna nel segno e questo alimenta belle emozioni ma porta al massimo un senso di irascibilità che va tenuta un po’ sotto controllo. Perché dico questo? Perché dicembre spazza via tutto quello che è inutile. È vero che la Bilancia tollera, è vero che la Bilancia è piuttosto autonoma nelle proprie scelte, però quando dice basta non si può più recuperare. Quindi, attenzione perché questo è un segno zodiacale particolare. Può sembrare una persona tollerante, comunque senza spina dorsale e invece non è così. La Bilancia tollera per gentilezza, per carineria, perché comunque non vuole mettere troppa agitazione nei rapporti. Però sa essere dura, sa essere spietata se occorre. Quand’é stop è stop;

Scorpione. Lo Scorpione è arrivato al momento di fare un annuncio importante che potrebbe anche essere legato alla famiglia, una scelta di vita, di lavoro. Spese per la casa, per un trasferimento in vista. Qualche ritardo e per qualcuno anche la possibilità, dall’estate, di poter recuperare un fastidio fisico. Io penso a questo grande recupero in atto e non dimentico che presto Saturno e Giove saranno favorevoli, quindi anche se ci sono stati dei problemi si potranno superare.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. In questo weekend il Sagittario ha un cielo di recupero. Con Bilancia, Ariete, Leone potrebbero nascere delle amicizie davvero speciali. Ecco, la tecnica giusta per avvicinare un Sagittario e conquistarlo non è certamente quella- dopo un paio di volte che lo si incontra- di dirgli “ti amerò per sempre” perché di fronte a un’affermazione del genere il Sagittario si sente un po’ troppo impegnato e scappa. Invece, partire con un ‘amicizia amorosa, senza pretendere legami, vincoli e morbosità, andare piano piano nella costruzione di un rapporto, beh insomma: questa è la scelta giusta da fare. Spingo i più giovani a tentare nuove strade;

Capricorno. Lieve calo rispetto ai giorni scorsi, ma insomma il Capricorno è una roccia. Se ti sei messo in testa qualcosa di importante riuscirai a completarla. Chi è indipendente può fare affidamento sulla buona sorte e anche su qualche richiesta. Cielo molto utile per coloro che negli ultimi due anni sono rimasti fermi. È un oroscopo interessante anche per quanto riguarda eventuali problemi fisici. Tra l’altro, sapete che il Capricorno alla cervicale, al ginocchio destro, può a volte avere dei problemi, quindi se ci sono dei fastidi ovviamente non rivolgerti all’astrologo ma va dal medico e intanto comincia a pensare a questo periodo, che tra l’altro è già iniziato da tempo perché è già da agosto che c’è fermento della tua vita. Ormai siamo a fine novembre, quindi è passato del tempo;

Acquario. L’Acquario ha un weekend tranquillo, comunque più sereno. Consiglio l’Acquario di non considerarsi sempre un 20enne: non lo dico, chiaramente, a coloro che hanno 20 anni ma a chi ne ha 50 , 60, 70 anni, perché nella testa dell’Acquario c’è l’idea ce l’età non passi mai. Allora, se si fanno a 60 anni le stesse cose che si facevano a 20, forse qualche “acciacchetto” in più può capitare. Quindi se ultimamente ti sei chiesto “Come mai ho questo dolorino qua?”, “Come mai ho qualche fastidio?”, non sarà perché non ti riposi? C’è grande voglia di trasformare la tua vita, anche in amore;

Pesci. Emozioni libere. Lo saranno di più nel mese di dicembre. Il tuo segno è molto vulnerabile, volubile, sensibile, ma è proprio quello il tuo fascino: perché nascondere questa tendenza? Le donne da questo punto di vista, sono più brave degli uomini perché espongono molto bene i loro sentimenti, a volte anche si lasciano andare a qualche lacrimuccia di troppo, mentre l’uomo Pesci vuole fare il duro anche se magari dentro di sé si scioglie rispetto a certe situazioni. Revisioni di passioni, ritorni di fiamma con quei segni che non dimentichi mai, come il Capricorno e lo Scorpione, e quei segni che anche se ti fanno arrabbiare ti attraggono sempre, come il segno dei Gemelli e del Leone.

Maria Mento