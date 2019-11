Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 23 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 23 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 23 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show musicale, questa sera dedicato a Lucio Dalla, “Una storia da cantare”. A seguire, una nuova puntata del talk show “Io e Te-Di notte”.

Su Rai 2 va in onda la serie tv “The Good Doctor”, seguita dal Tg2 Dossier.

Su Rai 3 va in onda il documentario “Città segrete-Mosca”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone il film cult “Il Padrino”: la storia parte presentando la figura di Vito Corleone, emigrato bambino dalla Sicilia negli Usa, è divenuto un grande “padrino”, ovvero il capo di un’importante famiglia mafiosa, una delle cinque di New York . Ci si rivolge a lui come si conviene ad un personaggio di grandissimo rilievo e rispettato : nelle prime scene in cui viene festeggiato il matrimonio di una delle sue figlie, Connie, don Vito riceve gente come in una vera e propria udienza, i quali gli chiedono favori e lui decide se farli e a chi commissionare il ” lavoro “. I favori consistono nel punire, o addirittura uccidere qualcuno, nell’ottenere un certo appalto, o lavoro. Corleone ha tre figli, Michael, Sonny e Fredo. Quando il vecchio Padrino viene gravemente ferito in un attentato, è Michael (più piccolo dei maschi) , eroe di guerra e avvocato, che il Padre avrebbe voluto tener lontano dagli affari , che suo malgrado si vedrà in prima linea ad affrontare la situazione. Uccide il responsabile dell’attentato e il poliziotto complice, poi fugge in Sicilia, per far perdere le sue tracce, fino a quando si calmeranno le acque . Al suo rientro, diventa il capo indiscusso e introduce sistemi più moderni ed efficaci. A poco a poco, diventa tutt’uno col suo ruolo. Nel frattempo, si è sposato e ha avuto figli che comunque non lo hanno distolto dall’ “altra” famiglia. Subito dopo, il documentario “Hollywood’s Best Directors – Francis Ford Coppola”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Tu Si Que Vales”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Biancaneve e il Cacciatore”: cresciuta dopo la morte del padre dalla crudele matrigna, la principessa Biancaneve è stata costretta a vivere nell’umiliazione e nel disprezzo, rinunciando anche al suo amore per un principe suo coetaneo. Quando, poi, uno specchio magico rivela alla crudele regina di essere stata superata in bellezza dalla giovane figliastra, il cacciatore Eric sarà incaricato di uccidere la ragazza ma, dopo aver scoperto che la responsabile della morte della sua amata moglie è proprio la regina, l’uomo diventerà il maggior alleato di Biancaneve che, rifugiatasi nella foresta, sta preparando un piano di vendetta, con l’aiuto di sette nani presso cui ha trovato ospitalità. A seguire, il film “Mad Max – Interceptor”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Food Network segnaliamo una nuova puntata di “Unti e bisunti”.

