Carola Rackete, stasera il Capitano della Sea Watch 3 sarà ospite a “Che tempo che fa”: Salvini e Meloni polemizzano

Questa sera Fabio Fazio ospiterà a “Che tempo che fa” Carola Rackete, il capitano della Sea Watch 3 che si è resa protagonista di un discusso salvataggio dei migranti a Lampedusa. Salvini e Meloni protestano contro questa ospitata

Volendo usare un termine nautico adatto al suo ruolo di capitano, possiamo dire che Carola Rackete questa sera sbarcherà su Rai1 e sarà accolta nello studio di “Che tempo che fa” da Fabio Fazio. Il capitano della Sea Watch 3, diventata famosa per la vicenda migranti che nei mesi scorsi l’ha vista contrapporsi a Matteo Salvini, ha anche scritto un libro (intitolato “Il mondo che vogliamo”) e presumibilmente questa sarà anche un’occasione per parlare di questo lavoro letterario. Ma Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono contrari all’ospite che la Rai ha scelto di portare sulla rete ammiraglia e hanno espresso sui social tutto il loro dissenso.

Matteo Salvini e Giorgia Meloni contro la presenza di Carola Rackete su Rai1, i commenti social dei due leader politici

Carola Rackete, questa sera, sarà ospite a “Che tempo che fa”. Ad annunciarlo, con un post pubblicato su Twitter, è stato lo stesso Fabio Fazio (“Abbiamo il piacere e l’ onore di annunciare la presenza di Carola Rackete domenica a Che tempo che fa”). Come hanno reagito Matteo Salvini e Giorgia Meloni dopo aver appreso la notizia? Male.

Matteo Salvini ha scritto un post nel quale ha ancora una volta ribadito la sua idea di “prima gli italiani”, questa volta citando- con tanto di foto- anche Oriana Fallaci. “Accolta con tutti gli onori, a spese degli italiani, una che dovrebbe stare in galera…

Roba da matti. Lasciamo la tedesca speronatrice di navi militari alla sinistra e al governo clandestino. Noi stiamo con l’Italia e con Oriana, e non molliamo! #iostoconOriana”, ha scritto il leader del Carroccio.

Anche Giorgia Meloni è sulla sua stessa lunghezza d’onda:

“Trasporta in Italia immigrati clandestini, di cui 3 presunti torturatori libici, viola i nostri confini e sperona una motovedetta della @GDF. Risultato? #CarolaRackete ospite d’onore in Rai da #Fazio. Ma esattamente cosa vi hanno fatto gli italiani per essere presi in giro così?!”.

Matteo Salvini e Giorgia Meloni contro la presenza di Carola Rackete su Rai1, la difesa di LeU

Non è mancata la replica di esponenti politici del centrosinistra sulla questione. È stato Nicola Fratoianni, esponente di Sinistra Italiana-Leu, a rispondere sempre a mezzo Twitter: “Due noti esponenti dell’ estrema destra che dalla mattina fino a notte fonda occupano ogni spazio tv possibile (Salvini e Meloni per chi non l’ avesse capito), oggi se la prendono con Fazio e la Rai colpevoli di ospitare Carola Rackete e di fare informazione. Stiano sereni perché il Minculpop è stato soppresso il 3 luglio 1944, e anche se loro ne hanno nostalgia non verrà ricostituito”.

Maria Mento