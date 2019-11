La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 25/11/2019 al 01/12/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per il Cancro

Cancro. I Cancro si apprestano a vivere una settimana per certi versi opaca. Dal punto di vista dei sentimenti, molti nati del segno possono sentirsi fuorigioco a causa di numerose opposizioni planetarie. Questo succederà soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato. Vivi una storia che da tempo è finita? La puoi chiudere. In altre relazioni c’è distanza fisica o psicologica, oppure non c’è complicità. Il consiglio: non vivere due relazioni parallele. Dal punto di vista lavorativo, ai Cancro serve un’idea nuova per cambiare il corso delle cose. Probabile che di recente tu abbia fatto una scelta non giusta. Puoi invertire la rotta ma devi contare su fatti e proposte concrete. La fortuna consiglia di non fare troppo, specialmente attorno al prossimo weekend perché quelle saranno giornate confuse.

Tre stelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia. Cambiamenti in vista per la Bilancia, che adesso sul lavoro deve avere ben chiari in mente quali siano i suoi obiettivi. Cambiamenti scelti o imposti dal destino possono portare a un rinnovato ambiente di lavoro, composto da nuovi colleghi. Fai un lavoro di precisione? Rimanda ogni decisione. In amore le cose possono complicarsi venerdì e sabato, giornate in cui sarai sotto pressione. Ti senti ancora di recriminare ma questo può rendere le cose difficili. I single sono ancora indecisi perché non riescono a trovare la persona giusta. Chi vive due storie adesso deve scegliere. La fortuna indica che qualche intuizione buona di potrà essere nella giornata di sabato;

Scorpione. L’amore torna in primo piano per lo Scorpione, anche se sabato e domenica potresti vivere delle discussioni. In passato hai sofferto per un tradimento e ora stai cercando un sentimento vero e sincero. Giove ti verrà in aiuto da dicembre e questo ti consentirà un buon recupero. Chi non ha espresso prima le sue perplessità adesso dovrà attendere. Settimana buona, dal punto di vista lavorativo, per recuperare denaro e risparmiare a favore di un progetto che vedrà la luce nel 2020. Discussioni di troppo nel fine settimana e la fortuna consiglia di non azzardare sabato e domenica.

Quattro stelle per Ariete, Gemelli, Leone, Vergine, Acquario e Pesci

Ariete. Avrai successo sul lavoro a patto che tu non ti intestardisca su situazioni lavorative difficile o che si erano già rivelate fallimentari lo scorso settembre. Devi cambiare il tuo modo di percepire le cose. In amore le cose non sono facili perché avrai molto lavoro da fare , anche se potrai avere la possibilità di capire le esigenze del partner. Gli inizi di dicembre ti permettono di dare un taglio alle relazioni che non sono più importanti. La fine dell‘anno promette di essere mozzafiato e di portarti una buona notizia. La fortuna ti indica di non fare passi azzardati perché Saturno ti è contro. Non ti sforzare troppo e cerca di recuperare risorse;

Gemelli. Giove inizierà a essere attivo tra pochi giorni e questo ti porterà grandi occasioni lavorative. Quell’accordo o quel contratto che aspettavi da tempo sta per arrivare. È arrivato anche il momento di pensare in grande in amore, con grande ottimismo. Il nuovo cielo favorevole ti consentirà di risolvere situazioni del passato rimaste in sospeso. Il fatto di sentirti in pace con te stesso aiuta i nuovi sentimenti, soprattutto nel fine settimana. Si potrà anche chiarire, definitivamente, una storia con un ex. La fortuna dice che la parte centrale della settimana è favorita dalle stelle, ma sabato non potrai agire molto;

Leone. La settimana inizia in sordina per i sentimenti e questo accade perché lavoro e questioni economiche ti distraggono e ti portano via tempo da dedicare alla persona amata. Mercoledì si recupera e potrai farti avanti con una persona che ti interessa o chiarire qualcosa che non va con una persona che non ti capisce. Le storia con Ariete, Pesci e Leone saranno consolidate nel fine settimana. Dal punto di vista lavorativo, la metà della settimana porta un sentimento di nervosismo. Devi mettere in chiaro delle cose. Dal punto di vista economico, Mercurio porta qualche guadagno in più, ma attenzione sono soldi che andranno via in fretta. La fortuna dice che la settimana è buona per avere un recupero psicofisico;

Vergine. Saturno e Giove favorevoli porteranno svolte clamorose nella vita lavorativa dei Vergine. Il periodo è interessante per chi vuole emergere. In amore devi fare chiarezza ma il periodo porta conoscenze che potranno cambiare la tua esistenza. Rischi di rimpiangere una persona? Solo se non ti sei liberato delle tensioni sentimentali che hai vissuto ad agosto. Chi è solo può volgersi ai nuovi incontri. Chi non lo è e ha al suo fianco la persona giusta può pensare a fare grandi passi: una casa insieme o addirittura un figlio. La fortuna dice che Giove non più negativo porta una verve nota alla tua vita, purché tu sia più positivo;

Acquario. Finalmente ti liberi dalle perplessità che ti frenavano in amore e ora sei pronto per vivere appieno i sentimenti, con una grande facilità nel lasciarti andare. Le storie che iniziano adesso saranno importanti per tutto il 2020. La tua volubilità, per, potrebbe rovinare le cose con le nuove storie d’amore e portati a vivere dei ripensamenti. Sul lavoro dovrai fare presenti le tue esigenze. Ci sarà sempre quella voglia di novità, di lasciarti tutto alle spalle che di iniziare una nuova vita professionale. I primi giorni di dicembre saranno comunque positivi grazie alla Luna nel segno. La fortuna dice che le giornate del fine settimana saranno quelle più ispirate;

Pesci. Con questo cielo che è sempre più dalla tua parte, i tuoi nemici non potranno più ostacolarti. Potrai siglare accordi lavorativi fortunati in vista del futuro che sta arrivando. Venerdì la giornata è buona per attivarsi. Dal punto di vista sentimentale, il cielo sorride ancora a tutti i Pesci che vorranno vivere una nuova storia d’amore. I ricordi fanno male ma non sono il motivo giusto per riportare in vita una minestra riscaldata. Devi avere un po’ più di coraggio nel vivere i sentimenti, specialmente se hai vissuto una separazione o se pensi di essere sempre in crisi. La fortuna indice una marcia in più nel fine settimana.

Cinque stelle per Toro, Sagittario e Capricorno

Toro. Nonostante si avverta la stanchezza, i risultati sul lavoro arrivano. Agisci subito se devi effettuare compravendite o fare un passo importante. Entro la fine del 2019 puoi fare una scelta importante. Giove e Saturno, tra poco, faranno sentire i loro influssi positivi in amore. Le storie che sono già iniziare in sordina avranno la possibilità di diventare ufficiali. Le storie che hanno vissuto una crisi (che sta per finire) ora devono recuperare fiducia e sentimenti. I nuovi incontri non sono da escludere. La fortuna parla di energia e positività nella prima parte della settimana. Una decisione verrà presa grazie ai consigli di un amico;

Sagittario. Martedì si verificherà un novilunio che avverrà proprio nel tuo segno. Questo contribuirà a renderti sempre più sicuro in amore. Giove non sarà più nel tuo cielo ma forse il suo passaggio ha lasciato un amore da coltivare. Il consiglio: sorridi di più e sii meno aggressivo. Il successo personale sta per arrivare. Sul lavoro Giove favorisce il recupero di una iniziativa e l’arrivo di denaro, soprattutto se il tuo ascendente è un segno di fuoco. La fortuna indica mercoledì come giornata più protetta dalle stelle i tutta la settimana;

Capricorno. Mercurio, in ottimo transito, aiuta le tue attività lavorative. Martedì giornata buona per le intuizioni. Potresti ricevere un compito importante. Dopo la crisi che hai vissuto, ora arriva un cambiamento degno di nota. Giove e Saturno nel segno ti portano grandi occasioni anche in amore. Vivi delle relazioni che non vanno più nel verso giusto? È arrivato il momento di chiuderle. Vuoi mettere in chiaro relazioni del passato e fare conoscenze nuove. Puoi fare il passo importante del matrimonio o della convivenza se hai accanto la persona giusta. Il 2020 che sta arrivando porterà un bel recupero nella tua vita. La fortuna indice nel fine settimana il momento migliore: saranno giornate foriere di intuizioni e piacevoli;

Maria Mento