Elezioni Usa 2020, alle primarie dei democratici si candida Michael Bloomberg, ecco il perché

Ma chi è Michael Bloomberg? Il miliardario di 77 anni è stato tre volte sindaco di New York, si candiderà con i democratici ed è intenzionato a saltare le primarie nei primi quattro stati in febbraio per puntare su quelle di marzo in altri stati più grandi, come la California.

“Non possiamo permetterci altri quattro anni di azioni sconsiderate e immorali di Trump. Se dovesse ottenere un altro mandato, potremmo non essere più in grado di far fronte ai danni” ha dichiarato Bloomberg, definendo l’attuale presidente “una minaccia esistenziale al nostro Paese e ai nostri valori”.