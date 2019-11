Frana si abbatte sull’autostrada A6: crolla tratto di viadotto a causa del forte maltempo

Un tratto di viadotto, lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, nei pressi di Altare in Valbormida, – un chilometro e mezzo circa da Savona -, è crollato senza, apparentemente, aver coinvolto mezzi.

Il cedimento della porzione di Autostrada dei Fiori gestita dal gruppo Gavio, lunga una trentina di chilometri circa, è avvenuto subito dopo l’innesto con l’Autostrada A10.

Secondo i vigili del fuoco il crollo non avrebbe coinvolto persone

In base ai primi accertamenti gli uomini del 115 ritengono non via siano mezzi coinvolti, ma alcuni testimoni oculari avrebbero segnalato la presenza di un’auto, sebbene di questa, al momento, non vi siano tracce.

Le cause del crollo sarebbero da rintracciare in una frana

A causa delle piogge copiose, una frana si sarebbe staccata dalla collina travolgendo la porzione di strada e si teme per alcune case edificate a ridosso del monte. Pertanto, sarebbero in corso alcune verifiche statiche, mentre il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni.

Il presidente della Regione dalla Prefettura ha invitato alla prudenza

In una diretta Facebook dalla prefettura di Savona, il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha invitato “tutti i residenti dell’entroterra savonese a non muoversi“, aggiungendo: “Stiamo lavorando anche sulla strada provinciale della val Bormida, perchè anch’essa è interrotta per frana. Alcune località sono sostanzialmente isolate“.