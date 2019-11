Pilota muore di infarto in cabina di pilotaggio: aereo costretto all’atterraggio di emergenza

Un aereo pieno di turisti ha effettuato un atterraggio di emergenza a causa di un infarto del copilota. L’uomo di 49 anni è stato dichiarato morto all’atterraggio, nonostante lo sforzo dei paramedici.

Un aereo pieno di turisti appartenente alla compagnia aerea statale russa Aeroflot Airbus 320 è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza dopo che un pilota ha subito un infarto fatale nella cabina di pilotaggio.

Il copilota di 49 anni è stato dichiarato morto dopo l’avvenuto atterraggio presso l’aeroporto internazionale di Platov a Rostov-sul-Don, nel sud della Russia.

In volo come nei film: assistente di volo cerca un medico tra i passeggeri

L’aereo stava volando a 33.000 piedi di altezza, ed era decollato da Mosca diretto presso la famosa località di Anapa nel Mar Nero. Secondo il racconto di un passeggero, così come riportato da Daily Star, un assistente di volo ha attraversato l’aereo chiedendo se tra i passeggeri fosse presente un medico per soccorrere uno dei membri dell’equipaggio che aveva avuto un malore.



“Diversi minuti dopo ci è stato detto che l’aereo stava eseguendo un atterraggio di emergenza.” continua il racconto del passeggero. Secondo i media locali il capitano ha cercato un atterraggio di emergenza presso l’aeroporto più vicino che si è rivelato essere quello di Rostov , dove il volo SU1546 è atterrato alle 9.57, dopo essere partito dall’aeroporto Sheremetyevo di Mosca alle 8.20 ora locale.

Secondo quanto riferito, il volo era pronto per continuare ad Anapa con un copilota sostitutivo. “Purtroppo non è stato possibile rianimare il pilota” – ha detto un portavoce di Aeroflot in un comunicato – “È morto in ambulanza. Esprimiamo le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. ” Secondo i rapporti, la causa preliminare della morte è stata un infarto o una trombosi. Il dipartimento investigativo meridionale del Comitato investigativo russo ha lanciato un’indagine sull’incidente.

Il mese scorso, un altro aereo russo è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza dopo che un passeggero aveva annunciato di avere a bordo una pistola.