Lecce-Cagliari, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Tredicesima giornata di Serie A, il Lecce ospita il Cagliari. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Lecce e Cagliari si sfideranno questa sera alle 20.45 in un match valevole per la tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Lecce nel precedente turno è incappato in una pesante sconfitta all’Olimpico contro la Lazio per 4-2, mentre il Cagliari è reduce dal netto successo per 5-2 contro la Fiorentina e sta vivendo un momento magico con il terzo posto in classifica generale.

Nel Lecce il tandem offensivo sarà composto da La Mantia e Lapadula, vista l’indisponibilità di Falco e le non perfette condizioni fisiche di Babacar. Alle spalle dei due attaccanti agirà Mancosu, ma è pronto anche Farias al rientro dall’infortunio. Nel Cagliari Joao Pedro e Simeone tandem offensivo; a centrocampo ce la fa Nandez, che completerà il reparto con Rog, Cigarini e Nainggolan. Ancora out Ceppitelli: in difesa giocheranno Klavan e Pisacane con Lykogiannis e Cacciatore sugli esterni.

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; La Mantia, Lapadula.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Tredicesima giornata di Serie A, il Lecce riceve il Cagliari nel posticipo serale di domenica: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Lecce-Cagliari è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di oggi sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti in Serie A fra le due squadre a Lecce sono 8: 5 le affermazioni dei salentini contro le 2 del Cagliari; la sfida è terminata in parità in una sola circostanza. L’ultima sfida fra le due squadre in Serie A risale alla stagione 2011-2012, quando a imporsi furono i sardi per 0-2, grazie ai gol di Ribeiro e Biondini.