Sampdoria-Udinese, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Tredicesima giornata di Serie A, la Sampdoria ospita l’Udinese a Marassi. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Sampdoria e Udinese si sfideranno nel match delle 18 valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio a reti inviolate: la Sampdoria ha conquistato un buon punto contro l’Atalanta, mentre l’Udinese ha pareggiato in casa contro la Spal.

Ranieri potrebbe optare per la coppia offensiva formata da Caprari e Quagliarella, ma resta viva l’alternativa Gabbiadini. Lungo stop per Bereszynski, vittima di un serio infortunio al ginocchio in nazionale: a destra ci sarà Depaoli. In mezzo al campo dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Vieira ed Ekdal. In casa friulana, il reparto offensivo sarà formato da Nestorovski e Lasagna, considerata la squalifica di Okaka. De Paul agirà a centrocampo. In difesa ci saranno Nuytinck, Troost-Ekong e Samir.

Probabili formazioni:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Jankto; Caprari, Quagliarella.

Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Nestorovski.

Tredicesima giornata di Serie A, la Sampdoria riceve l’Udinese: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Sampdoria-Udinese è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Sampdoria e Udinese si sono affrontate 38 volte a Genova: i blucerchiati si sono imposti 21 volte a fronte dei 5 successi dei friulani; la sfida è terminata in parità nelle restanti 12 occasioni. Lo scorso anno la Sampdoria si impose con un netto 4-0, grazie alla doppietta di Quagliarella e alle reti di Linetty e Gabbiadini.