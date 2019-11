Spaventoso frontale, 4 auto coinvolte: il bilancio è di 2 morti e 5 feriti

Due auto si sono scontrate coinvolgendo altri due mezzi: l’incidente in provincia di Arezzo è costato la vita a due persone. Cinque i feriti, due dei quali in gravi condizioni

Gravissimo incidente stradale con quattro auto coinvolte ed un bilancio terribile, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 24 novembre. Almeno due persone sono morte ed altre cinque sono rimaste ferite, due delle quali gravemente, in seguito allo schianto multiplo avvenuto lungo la strada regionale 71, all’altezza di Ceciliano, Arezzo. Le vittime sono un 70enne ed una donna di 66 anni mentre tra i feriti vi sono un uomo e quattro donne; le vittime sono aretine mentre i feriti, residenti ad Arezzo, sono tutti di origini dominicane. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti una station wagon con a bordo le cinque persone rimaste ferite si sarebbe schiantate contro un’auto proveniente dall’opposto senso di marcia, probabilmente in seguito ad un invasione di carreggiata; e nello scontro sarebbero rimasti coinvolti anche altri due veicoli.

Quattro ambulanze, un’automedica ed elisoccorso sul posto

Sul posto, oltre ai mezzi della polizia locale, sono intervenute quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso Pegaso utilizzato per il trasporto in codice rosso di due feriti, ora ricoverati all’ospedale Le Scotte di Siena. Gli altri feriti si trovano al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo dove sono stati trasportati in codice giallo. Gravi ripercussioni sul traffico, sia diretto verso Arezzo che in uscita dalla città, deviato su strade alternative.