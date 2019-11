Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 24 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 24 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 24 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la seconda puntata di “Pezzi Unici”. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, una nuova puntata del programma di approfondimento calcistico “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda la prima puntata della nuova stagione di “Amore Criminale”. Subito dopo, una nuova puntata del docureality “Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “The Bourne Legacy”: l’agente Jason Bourne ha reso pubblica l’esistenza del programma segreto Treadstone, mettendo in allarme la Cia che teme si scoprano anche gli altri programmi usati per formare spie e combattenti. Il programma più a rischio è l’Outcome, evoluzione diretta del Treadstone e usato per addestrare sei agenti speciali per il Dipartimento della Difesa, come Aaron Cross. Le rivelazioni di Bourne preoccupano anche Ric Byer, l’ideatore del programma. Per evitare che si scoprano i collegamenti tra il caso Bourne e la sua agenzia di ricerca, Byer è disposto a cancellare ogni traccia del Treadstone e del suo derivato Outcome, compresi scienziati, medici e agenti. A seguire, il film “Scarface”.

Su Canale 5 va in onda un nuovo episodio della serie tv “La Caccia-Monteperdido”: le indagini inducono Sara a pensare che i rapitori siano due. Joaquin offre una taglia a chiunque sia in grado di fornirgli notizie sulla figlia. Nicolas viene rilasciato ma, grazie alle sue dichiarazioni, emerge una realtà del tutto inattesa. Intanto, le indagini proseguono. In seconda serata, nuovo appuntamento con il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita da “I Griffin”.

Su La7 torna Massimo Giletti con “Non è l’Arena”. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

Rai 1

21:20 Pezzi Unici

23:30 Speciale Tg1

Rai 2

21:20 Che tempo che fa

Rai 3

21:20 Amore Criminale

23:30 Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Rete 4

21:20 The Bourne Legacy (film)

23:30 Scarface (film)

Canale 5

21:20 La Caccia-Monteperdido

23:30 Tiki Taka

Italia 1

21:20 Le Iene Show

01:00 I Griffin

La 7

21:20 Non è L’Arena

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi