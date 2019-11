Bimbo travolto e ucciso da una scultura di ghiaccio: è tragedia a un mercatino di Natale

Tragedia a un mercatino di Natale lussemburghese: una scultura natalizia intagliata nel ghiaccio si è spaccata e uno dei suoi frammenti è caduto addosso a un bambino, uccidendolo

Ieri sera, presso un mercatino di Natale di Lussemburgo (capitale dell’omonimo piccolo Stato europeo), un bambino è tragicamente deceduto a causa del crollo di una scultura di ghiaccio. La scultura si è spaccata e i suoi frammenti sono rovinati a terra. Uno di essi ha colpito un bambino di 2-3 anni che si trovava nella direzione del crollo. Il piccolo, purtroppo, è morto mentre l’ambulanza lo stava trasferendo in ospedale.

Bimbo travolto e ucciso da una scultura di ghiaccio, è successo a Lussemburgo

Una terribile tragedia è avvenuta, ieri sera, in Place Guillaume (Lussemburgo. La piazza della capitale del Lussemburgo è stata addobbata a festa per il Natale e per ospitale un mercatino natalizio. Tra i vari decori ci sono delle statue intagliate nel ghiaccio e proprio una di queste statue ha provocato la morte di un “infante di 2-3 anni di età”, come descritto dalla Polizia lussemburghese che è intervenuta sulla scena.

Ancora non si conosce l’esatta dinamica dei fatti, ma Fanpage ha riportato le dichiarazioni della Polizia, e da queste si apprende che la scultura si sarebbe rotta e che i suoi frammenti sarebbero così caduti nello spazio della Piazza: “Secondo le indagini iniziali, una scultura di ghiaccio si è rotta e un blocco di ghiaccio purtroppo ha colpito un bambino. Il piccolo è rimasto gravemente ferito ed è morto in ambulanza”

Bimbo travolto e ucciso da una scultura di ghiaccio, la Polizia indaga

La tragica vicenda si è consumata ieri sera, intorno alle ore 20:00. Il piccolo, raggiunto da un frammento della scultura, è stato oggetto di vari tentativi di rianimazione da parte delle persone che erano presenti. Poi è arrivata l’ambulanza che avrebbe dovuto trasportare il piccolo in ospedale, dove il bimbo non è mai arrivato vivo. La Polizia ha aperto un’inchiesta.

Maria Mento