Maria De Filippi e Costanzo, foto matrimonio: Claudio Noto conferma che è vera – VIDEO

Il truccatore di Maria De Filippi conferma che la foto del matrimonio con Maurizio Costanzo è assolutamente vera, non si tratta di un fotomontaggio

Da tempo non si fa che parlare di una foto di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo in abiti da sposi, l’espressione della nota conduttrice è apparsa alquanto apatica, in molti hanno pensato che fosse un fotomontaggio ma il truccatore Claudio Noto ha confermato che è reale.

La foto è stata pubblicata da Gente Mese del 1992, quando il noto truccatore ha truccato la De Filippi non sapeva che lei e Maurizio avrebbero posato in abiti da sposa. In merito all’espressione di Maria intervistato da Fanpage ha detto: “È stata sicuramente una scelta del direttore del giornale dell’epoca (Sandro Mayer, ndr) e in particolare del fotografo. Non credo proprio di Maria, visto che lei non le guarda mai le foto dopo averle fatte.”

In merito alla possibilità che potesse essere un fotomontaggio ha invece detto: “La cosa mi ha molto divertito, perché la foto è assolutamente vera. Anche perché poi si vede, Maurizio era abbracciato a lei e con le tecnologie di oggi si potrebbe pure fare ma con quelle del 1992 era abbastanza impensabile.”

Sara Fonte