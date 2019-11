Mercedesz Henger a Live-Non è la d’Urso: “Riccardo Schicchi non è il mio vero padre” – VIDEO

Riccardo Schicchi non è il padre biologico di Mercedesz Henger, ecco cosa ha rivelato a Live-Non è la d’Urso

Mercedesz Henger si è lasciata sfuggire un’importante rivelazione a Live-Non è la d’Urso, nella puntata che andrà in onda stasera, lunedì 25 ottobre.

Alla conduttrice ha rivelato: “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi.”

La figlia di Eva Henger ha deciso di dire la verità per evitare che venga in qualche modo alterata dal gossip. Al momento non sappiamo altri dettagli sulla vicenda, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

Sara Fonte