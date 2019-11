Messaggio Medjugorje 25 novembre 2019 | Le parole riferite a Marija: “Il mondo è guerra perché i cuori sono pieni di odio”

Come ogni 25 del mese (ed ogni 2) a partire dal 1981 (quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno), i fedeli di tutto il mondo attendono il messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Mirjana Pavlovic-Lunetti.

Di seguito potete leggere il messaggio della Regina della Pace di giorno 25 novembre 2019

Medjugorje, messaggio della Madonna del 25 novembre 2019 a Marija

Cari figli! Questo tempo sia per voi il tempo della preghiera. Senza Dio non avete la pace. Perciò, figlioli, pregate per la pace nei vostri cuori e nelle vostre famiglie affinché Gesù possa nascere in voi e darvi il Suo amore e la Sua benedizione. Il mondo è in guerra perché i cuori sono pieni di odio e di gelosia. Figlioli, l’inquietudine si vede negli occhi perché non avete permesso a Gesù di nascere nella vostra vita. CercateLo, pregate e Lui si donerà a voi nel Bambino che è gioia e pace. Io sono con voi e prego con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata