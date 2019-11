Strano oggetto che si muove nello spazio. Il video di Samantha Cristoforetti preso di mira dai complottisti

Uno strano oggetto che sfreccia nello spazio e ad un certo punto cambia direzione.

E’ quanto si intravede durante un video girato da Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana della Stazione Spaziale Internazionale.

Nel filmato, la Cristoforetti stava parlando con gli spettatori sulla Terra quando ad un certo punto è stata individuata la misteriosa forma. Il video mostra Samantha che apre una finestra che copre l’ISS.

Pochi secondi dopo compare un piccolo oggetto bianco, che vira velocemente verso sinistra. Come riportato dal Daily Star Online, lo strano avvenimento è stato girato per la prima volta nel 2015, ma l’oggetto ha attirato solo di recente l’attenzione dei “complottisti” dopo essere stato messo in evidenza in un video pubblicato su YouTube lo scorso 21 novembre e intitolato: “UAP / UFO cambia velocità e direzione”.

Tra i commenti anche molti scettici: “Ma quale UFO…”

Il filmato ha già superato le 8.000 visualizzazioni.

Nella sezione commenti, i vari utenti intervenuti si dicono piuttosto perplessi dall’oggetto, con molti di loro incapaci di offrire delle spiegazioni. “È sotto un controllo intelligente. Non è un satellite”, sentenzia un commentatore. “E’ chiaramente qualcosa di paranormale“, afferma un altro utente.

I commenti “pro-UFO” sono la maggioranza, ma ci sono anche tanti utenti che si mostrano scettici. “E’ ovviamente un pallone meteorologico che ha un piccolo foro che gli fa cambiare velocità”, si legge in un commento.