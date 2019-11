Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 novembre 2019: lo Scorpione torna attivo in amore grazie a Venere

Lunedì 25 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete dovrà abbandonare ogni percorso inutile, anche se per te è sempre un dolore rinunciare a qualcosa in cui hai creduto o in cui hai voluto credere. Non immediatamente vincente questo Ariete però io credo che sia il caso di non insistere se certe cose non funzionano, anche perché rischi di passare per perdente quando non lo sei. In amore è necessario essere chiari;

Toro. Il Toro apre un periodo interessante preludio di un dicembre veramente valido, quindi ci saranno due tipi di Toro, diciamo così: quello che vogliono conservare e migliorare ciò che hanno e quelli che non son soddisfatti di ciò che hanno e vogliono cambiare. Il cambiamento quest’anno è più facile per il Toro, anzi è quasi desiderato. Tu di solito vuoi l’amore fisso, il posto fisso, tutto ci che è stabile. Da qualche tempo sei diventato un pochino più nomade nei tuoi pensieri, un pochino più disponibile anche al cambiamento;

Gemelli. I Gemelli, in questo inizio di settimana, sono pronti all’azione. Credo che ci sia un momento di tensione attorno a giovedì, quindi se devi parlare con una persona, con un collaboratore, con un capo forse sarebbe meglio farlo prima. È normale che in questi giorni tu ti senta agitato perché ci sono tante cose da fare e da rivedere. Come ho già spiegato altre volte, dicembre sarà un mese che porterà soluzioni anche se non immediatamente, però chi era stato accusato di un qualcosa che non aveva fatto è stato perdonato o comunque è stato assolto, altri semplicemente in amore devono giustificarsi e cercare delle novità. Non dimenticarti del cuore, delle esigenze del cuore, soprattutto se hai a che fare con Pesci e Vergine;

Cancro. Si parte con una Luna un po’ particolare, intrigante perché è nel segno d’acqua dello Scorpione. Marte anche è buono, quindi settimana utile proprio per mettere in chiaro tante cose. Ho detto che bisogna fare delle pulizie anticipate di primavera, molto anticipate di primavera visto che sta arrivando l’inverno, in quanto tu sei uno dei segni che tra dicembre e gennaio avrà la necessità di ristabilire tutto quello che stai facendo, di fare tutte le cose che in qualche modo sono utili per il tuo futuro. Se vedi che ci sono delle tensioni nei rapporti con gli altri, bisogna cercare di superarle.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Settimana importante. Ho ricordato più volte che entro novembre bisognerà far valere le proprie opinioni, in maniera pacata. È un momento buono per chi vuole accettare una sfida. È un periodo interessante con momenti di forte stress. Una rinuncia non è una sconfitta. Un cambiamento non è una vittoria mancata. Cerca di accettare anche quello che non va. Da stasera fino a mercoledì è probabile che tu ti senta un po’ di fatica in più;

Vergine. Il segno zodiacale della Vergine inizia bene questa fine di novembre. Tra l’altro il fatto che Venere inizi un transito molto bello da questa particolare settimana, non può che portare più agio in amore, più forza nelle relazioni, e tra giovedì e sabato ci sarà forse un qualcosa da dire ma da dire a voce alta.: “Ti amo”, “Voglio continuare questo lavoro”, “La mia vita è cambiata”. Lo so, qualcuno mi dirà “Ma di recente ho avuto una crisi, ho perso una persona cara. Come fai a dire che è un oroscopo importante?”. Perché si cresce anche quando ci sono dei problemi perché soprattutto la sofferenza o la mancanza di chi in qualche modo ci ha protetto o limitato, anche se con amore, nel tempo può indicare una nuova strada da seguire;

Bilancia. La Bilancia parte con una giornata un po’ agitata. In questo periodo sei molto impegnato nel cercare di mettere pace attorno a te piuttosto che a lanciare nuovi progetti. Una giornata sottotono? Ricordati che i problemi in amore andrebbero affrontati prima dell’arrivo di dicembre;

Scorpione. Lo Scorpione inaugura un periodo interessante. Chissà cos’è capitato ad agosto, quando tante situazioni non erano chiare, quando c’è stato un piccolo o grande problema sentimentale che ora vi sembra superato. Pensare al passato? No, non va bene. Bella questa Venere che da domani abbraccia il tuo segno. Venerdì e sabato giornate sì.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha bisogno di credere in un futuro diverso, ma in questi giorni ci sono piccoli intoppi che potrebbero arrivare anche dalla famiglia, dalle persone ce ti stanno attorno. Insomma, c’è una condizione particolare che riguarda proprio la tua vita. Sei pronto a fare grandi scelte ma c’è qualcuno pronto a tarparti le ali;

Capricorno. Per destino o per volontà stanno per iniziare grandi progetti nella tua vita.. c’è stato in piccolo o grande terremoto nella tua vita, nella primavera dell’anno scorso. forse ci sono state delle tensioni anche durante l’estate. È chiaro che in questo momento devi partire da zero. Perché dico sempre questo, anche a costo di diventare noioso? Perché il Capricorno di solito ricicla, quindi prima di dire stop a un amore ci pensa, prima di dire stop a una collaborazione aspetta proprio l’ultimo minuto. Forse, per non perdere tempo, dovresti già fare un progetto innovativo, programmarlo. I più avvantaggiati ci hanno pensato da agosto. Amore in recupero: da domani Venere nel segno;

Acquario. inizia una settimana frenetica ma anche positiva. Ricordiamo , tra l’altro, che l’Acquario ha una grande voglia di libertà che però non deve concretizzarsi nello sbuffare continuamente. , nell’inveire contro se stessi e contro gli altri se la vita non è proprio quella che si desidera. Bisogna agire concretamente. L’Acquario ha come primo pianeta guida Urano, che rappresenta appunto quella voglia di cambiare, e come secondo Saturno che è anche la costruzione, ecco perché io dico sempre che gli Acquario sono dei folli seri, quindi quando si mettono in testa una cosa- per folle che sia, per pazza che possa sembrare agli altri- alla fine riescono a completarla;

Pesci. Il segno dei Pesci deve pensare all’amore, tanto più che da domani Venere torna attiva e qui può tornare anche una grande passione. Cerca di non investire i tuoi sentimenti su due storie contemporaneamente, su due persone contemporaneamente. Perché? Perché se hai una storia ufficiale e una ufficiosa puoi fare confusione, però è difficile rinunciare in questi giorni a quelle relazioni che possono sembrare più tortuose, più nervose, più lontane. Devi pazientare un po’: vedrai che ne varrà la pena. La cosa più importante del tuo oroscopo è che a breve potrai avere un riscatto nel lavoro e anche una bella riconferma, e questo è un buon inizio per un 2020 di successo e di consensi.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento